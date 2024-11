Điều chưa biết về ái nữ tài năng, đẹp như siêu mẫu của ông Donald Trump

Trong số những người con của ông Donald Trump, Ivanka Trump là người khá nổi tiếng và nhận được sự yêu mến đặc biệt từ truyền thông. Cô xinh đẹp, tài năng và có lối sống đáng ngưỡng mộ. Ivanka Trump là con gái thứ 2 của ông Donald Trump và người vợ đầu tiên, bà Ivana. Người đẹp sinh năm 1981 được biết đến với vai trò nữ doanh nhân thành đạt, người phụ nữ tài giỏi và cuốn hút. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, vóc dáng của Ivanka Trump vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỹ nhân, doanh nhân nổi tiếng của nước Mỹ sinh ra từ vạch đích Ivanka Trump thừa hưởng nét đẹp của cha và mẹ. Mẹ cô là cựu người mẫu mang dòng máu Séc và Mỹ. Cô sở hữu chiều cao 1,8m, thân hình cân đối không kém siêu mẫu, gương mặt thanh tú cùng gu thời trang sang trọng. Khi cha mẹ ly hôn vào năm 1990, Ivanka mới 9 tuổi. Song, tuổi thơ của người đẹp khá êm đềm, nhận đủ tình yêu thương của cha mẹ cùng nền giáo dục tốt. Ivanka Trump bên cha mẹ và anh em khi còn nhỏ (Ảnh: People). Năm học cấp 3, cô bất ngờ thử sức với công việc người mẫu và trở nên nổi tiếng. Năm 1997, Ivanka đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí dành cho độc giả tuổi teen Seventeen. Lên đại học, cô học tập tại trường Đại học Georgetown trong 2 năm trước khi chuyển sang trường đại học danh tiếng - Pennsylvania. Với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kinh tế vào năm 2004, người đẹp tóc vàng tự tin bước vào thương trường. Sau thời gian làm việc ở vị trí cấp cao tại tập đoàn của gia đình, Ivanka tìm hướng đi riêng, tự gây dựng sự nghiệp kinh doanh và theo đuổi các hoạt động xã hội ý nghĩa. Mỹ nhân 43 tuổi có dòng sản phẩm thời trang mang tên mình, chuyên sản xuất quần áo, túi xách, giày dép, phụ kiện. Song song với công việc của một nữ doanh nhân, Ivanka ghi dấu ấn trong lĩnh vực truyền hình, làm MC cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, sản xuất chương trình truyền hình thực tế, xuất hiện nhiều lần trên các ấn phẩm thời trang danh tiếng. Năm 2017, Ivanka lọt vào top 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới của tạp chí Maxim (Mỹ). Năm 2009, cô phát hành cuốn sách đầu tay và chỉ chưa đầy 10 năm sau đó, cô có cuốn sách thứ 2. Trong sách, người đẹp không tập trung nói về cuộc sống của thiên kim tiểu thư được sinh ra từ vạch đích, cô chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm việc và phát triển bản thân dành cho phái nữ trong xã hội hiện đại. Số tiền bán sách được Ivanka đóng góp cho các hoạt động từ thiện, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ivanka sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ và gu thời trang thanh lịch, tinh tế (Ảnh: Getty Images). Ngoài nhan sắc nổi bật, mỹ nhân sinh năm 1981 cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch. Cô ưa chuộng trang phục sang trọng, nhã nhặn nhưng vẫn tôn được vóc dáng. Mỗi thời điểm và mỗi môi trường, người đẹp đều xuất hiện với hình ảnh phù hợp, thanh lịch. Tại những sự kiện lớn, Ivanka Trump thường chọn vest thanh lịch với gam màu trung tính, mang đến vẻ ngoài chỉn chu. Bên cạnh đó, người đẹp cũng nhắm đến những chiếc váy gọn gàng, không lạm dụng phụ kiện. Trong cuộc sống đời thường, "bà mẹ ba con" luôn cuốn hút với những trang phục đơn giản và nhẹ nhàng. Cô kết hợp tinh tế giữa phong cách hiện đại và cổ điển. Ái nữ có dấu ấn lớn trong con đường sự nghiệp của người cha tỷ phú Trong số những người con của ông Trump, Ivanka là ái nữ được ông yêu chiều, thường theo ông tham dự các sự kiện hoặc đến văn phòng làm việc. Cô là người đồng hành thường xuyên của cha trong con đường xây dựng sự nghiệp chính trị. Theo tờ People, Ivanka có mối quan hệ rất thân với cha và không ít lần dành lời ngưỡng mộ cho cha trên truyền thông. Cô khen ông là một chính trị gia tài năng, có đường lối chính sách tuyệt vời nhằm phát triển yếu tố con người. Ivanka bên người cha nổi tiếng của mình (Ảnh: Getty Images). Sarah Ellison, tác giả một bài viết trên tờ Vanity Fair vào năm 2018, khẳng định, Ivanka Trump là người con mà ông Donald Trump yêu thích nhất. Người mẹ quá cố của người đẹp tóc vàng tiết lộ, cô có thể nói thông thạo cả tiếng Pháp và tiếng Séc. Dù tuyên bố rời xa chính trị vài năm nay, Ivanka Trump vẫn có mặt trong thời khắc quan trọng của người cha tỷ phú. Ngày 6/11, khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, Ivanka và chồng đã có mặt trong sự kiện. Trên sân khấu Trung tâm Hội nghị quận Palm Beach ở West Palm Beach, Florida (Mỹ), người đẹp 43 tuổi thu hút ống kính của giới truyền thông nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và rạng ngời. Cô diện bộ vest nhung màu xanh dương kết hợp áo sơ mi lụa tôn được thân hình mảnh mai và chiều cao 1,8m. Mái tóc vàng uốn nhẹ, buông xõa và màu son đỏ cổ điển càng làm tôn lên vẻ đằm thắm của người đẹp. Cư dân mạng dành vô số lời khen cho cựu cố vấn Nhà Trắng. Theo Page Six, Ivanka và chồng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016. Sau đó, họ rút khỏi công việc kinh doanh để trở thành cố vấn cho cha tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ năm 2017-2021. Thời gian đó, vai trò của Ivanka được cho là nổi bật hơn bà Melania với tư cách đệ nhất phu nhân. Ivanka Trump và chồng - Jared Kushner đứng cạnh Phó Tổng thống Mỹ tương lai JD Vance và vợ, ngày 6/11 (Ảnh: Getty Images). Nhan sắc của Ivanka nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng (Ảnh: Getty Images). Tuy nhiên, sau khi rời Nhà Trắng vào đầu năm 2021, Ivanka cùng chồng tuyên bố rời xa chính trị, chọn cuộc sống yên bình bên 3 con ở Miami, Florida (Mỹ). Người đẹp sinh năm 1981 không tham gia chiến dịch tranh cử 2024, thay vào đó là anh và em trai cô, Donald Trump Jr. và Eric Trump. Hôn nhân 15 năm ngọt ngào của Ivanka Trump Ivanka kết hôn với doanh nhân bất động sản Jared Kushner gần 15 năm. Cả hai được đánh giá "môn đăng hộ đối", cùng xuất thân từ những gia đình danh giá. Trong cuốn tự truyện mang tên Breaking History: A White House Memoir của Jared Kushner, anh từng hé lộ câu chuyện tình yêu của mình với Ivanka. Jared Kushner tiết lộ, anh và vợ gặp nhau lần đầu vào năm 2007 sau một thương vụ mua bán. Họ đã có cuộc nói chuyện vui vẻ, tự nhiên và không liên quan tới công việc. Bữa ăn định mệnh đã giúp họ nhận ra đối phương có nhiều điểm tương đồng về sở thích, mục tiêu trong cuộc sống. Ngay sau cuộc trò chuyện riêng tư đầu tiên, doanh nhân Jared Kushner mê mệt vẻ ngoài xinh đẹp và học thức của Ivanka. Họ tiếp tục hiểu nhau hơn qua những bữa ăn trưa, những cuộc trò chuyện, buổi gặp gỡ uống café. Song, sau 1 năm bên nhau, cặp đôi quyết định chia tay vì sự khác biệt về tôn giáo. Ivanka và chồng đã có 15 năm chung sống (Ảnh: People). Tờ New Yorker cho hay, gia đình Jared mang gốc Do Thái nên họ hy vọng anh kết hôn với một người phụ nữ chung sắc tộc. Jared Kushner từng rất tiếc nuối vì điều này nhưng không có lựa chọn khác. Vài năm sau, Jared Kushner và Ivanka gặp nhau trên du thuyền nghỉ dưỡng của bà Wendi Murdoch - vợ cũ tỷ phú Rupert Murdoch. Ngọn lửa tình yêu trong họ lại bùng cháy và cặp đôi quyết định tái hợp. Họ xác định tương lai rõ ràng và Ivanka quyết định đổi tôn giáo để có thể gắn bó với người đàn ông cô yêu. Tháng 10/2009, Jared và con gái cưng của ông Donald Trump tổ chức hôn lễ tại Bedminster, New Jersey (Mỹ) trong một bữa tiệc với khoảng 500 khách mời. Từ năm 2009 đến nay, họ chung sống hạnh phúc gần 15 năm và có 3 người con gồm: Arabella Rose Kushner (13 tuổi), Joseph Frederick Kushner (10 tuổi) và Theodore James Kushner (8 tuổi). Ivanka Trump và Jared Kushner ít khi chia sẻ cuộc sống riêng tư với truyền thông. Đây cũng là cách họ bảo vệ hôn nhân. Trong lần hiếm hoi nói về chồng, người đẹp tóc vàng khen anh là người đàn ông tử tế, sống đơn giản nhưng hầu như không biết làm những điều lãng mạn. Cô kể, Jared từng tặng vợ chiếc máy xay cầm tay để động viên cô xuống bếp nấu ăn. Theo mỹ nhân tóc vàng, ưu điểm của bạn đời chính là sự thông minh, chu đáo, biết chăm sóc và yêu thương vợ con. Từ năm 2021, vợ chồng Ivanka rời Washington, đưa các con tới sống tại Florida (Mỹ) để tìm cuộc sống bình yên, giản dị. Vợ chồng Ivanka và 3 con chụp cùng ông Donald Trump (Ảnh: Instagram).