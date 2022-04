Diễn viên Thanh Thúy sốc vì bị 'đuổi' khỏi nhà

Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân là chương trình truyền hình Việt hóa từ format The Return of Superman của Hàn Quốc. Bản gốc nhiều năm liền được khán giả bình chọn cho giải Chương trình truyền hình của năm do Đài KBS tổ chức.

Bản Việt hóa Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân có sự tham gia của 4 gia đình: Khắc Việt, JustaTee, Lương Thế Thành và Đức Thịnh. Các ông bố nổi tiếng sẽ phải chăm sóc con trong 48 giờ không có bà xã của mình bên cạnh.

Tại sự kiện, Khắc Việt khẳng định cách anh dạy và chăm con luôn giống nhau bất kể có máy quay hay không. "Xin nói trước, tôi đã nhiều lần nổi cáu trong quá trình ghi hình. Tôi không có siêu năng lực nào cả. Tôi tự tin nhất ở mình sự thích nghi trong mọi môi trường, hoàn cảnh, không bao giờ than vãn mà sẽ tìm cách giải quyết. Tôi không quá bất ngờ về những chuyện diễn ra mà coi đó là trải nghiệm của bản thân. Chương trình có thông điệp rất nhân văn tôn vinh người phụ nữ", anh nói.

Với ca sĩ JustaTee, trải nghiệm tham gia chương trình hoàn toàn mới mẻ với anh. JustaTee từng tham gia Sao nhập ngũ nên anh ví von Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân như thể phiên bản Bố nhập ngũ. Qua chương trình, anh "tỉnh ngộ", nhận ra mình bỏ lỡ nhiều điều với gia đình nhỏ, đồng thời học hỏi không ít khi chăm con một mình.

Đạo diễn Đức Thịnh đôi lần bị stress khi tự chăm con suốt 48 tiếng. Ghi hình xong, anh nể vợ nhiều hơn. Anh nói: "Trước đây, tôi nghĩ việc chăm con đơn giản, không cần quá nhiều thời gian. Hóa ra chăm con khó khăn như làm phim vậy, phải đầu rất nhiều thời gian và tâm huyết". Nhờ chương trình, đạo diễn hiểu con hơn, phát hiện ra những khía cạnh khác của con mà mình chưa biết.

Thanh Thúy sốc khi bị "đuổi" khỏi nhà để hai bố con ghi hình.

Diễn viên Thanh Thúy nói thêm: "Tôi từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, không lạ gì việc chương trình có dàn dựng một chút. Không ngờ chương trình này thật quá, đến lúc quay "đuổi" tôi ra khỏi nhà khiến tôi bị sốc. Không biết các bà vợ khác thế nào chứ tôi sốc lắm".

Với Lương Thế Thành, điều anh xúc động nhất là con biết quan tâm ba. Dù chưa nói tròn vành rõ tiếng, bé Bảo Bảo đã lo lắng, đòi gọi cấp cứu khi thấy ba bị thương ở tay.

Tổng đạo diễn Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân cho biết văn hóa Việt Nam và những câu chuyện riêng trong 4 gia đình tạo ra sự khác biệt đến 99% so với bản gốc của Hàn Quốc. Mặt khác, số lượng các chương trình về gia đình để nhiều thế hệ cùng xem, gắn kết tình cảm giữa các thành viên ở Việt Nam rất ít. Vì vậy, chương trình này có thể là "khoảng lặng cần thiết giữa loạt gameshow giải trí ồn ào và nặng tính ganh đua".

