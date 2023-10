Diễn viên Song Joong Ki: 'Con trai có môi giống tôi'

Anh cũng bày tỏ không cảm thấy áp lực gì về chuyện kết hôn, sinh con và gửi lời cảm ơn tới những lời chúc phúc từ cư dân mạng và truyền thông.



Nam diễn viên đang có những tháng ngày hạnh phúc bên vợ con.

Cuối năm 2022, Song Joong Ki bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cả hai đón con trai đầu lòng hồi tháng 6 ở Rome, Italy. Trong suốt thời gian ở châu Âu, Song Joong Ki tập trung hoàn thành phim My Name Is Loh Kiwan và chăm sóc vợ con.