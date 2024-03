Diễn viên Lý Hùng, Thiều Bảo Trâm đi xem show Taylor Swift

Chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm cũng có mặt tại The Eras Tour đêm diễn 2/3. Trên trang cá nhân, hai ca sĩ chia sẻ nhiều khoảnh khắc phiêu theo âm nhạc, hòa mình vào đám đông tại sân vận động quốc gia Singapore



Vị trí đứng của Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm khá gần sân khấu, dễ dàng theo dõi thần tượng.