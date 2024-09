Diễn viên Lan Phương chia sẻ quan điểm về hành vi gian dối của một số người khi bớt xén tiền ủng hộ từ thiện hay cố tình "làm đẹp" các con số chuyển khoản.

Diễn viên Lan Phương. Tôi đã chuyển khoản ủng hộ thật nên không có gì phải lo lắng - Câu chuyện nóng nhất lúc này là nghệ sĩ nào có tên trong danh sách chuyển tiền từ thiện đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chuyển khoản bao nhiêu. Lan Phương cũng chia sẻ biên lai chuyển khoản lên mạng xã hội và khả năng chị cũng bị réo tên vì danh sách mới cập nhật tới hết ngày 10/9. Cái khó của người nổi tiếng khi làm từ thiện là gì? Tôi đã chuyển khoản ủng hộ thật nên không có gì phải lo lắng. Do quá bận nên khi lên mạng tôi mới biết chuyện sao kê đang rầm rộ dù lúc đầu chưa hiểu rõ ra sao. Nhân viên của tôi có giải thích rằng vì có người chuyển tiền ít nhưng sau đó lại photoshop thành nhiều, dẫn tới sự không thành thật. Nhất là việc một nhóm hay một tổ chức quyên góp tiền mà đáng lẽ ra người ta phải chuyển hết cho Mặt trận Tổ quốc thì lại bớt đi vài con số 0, nghĩa là chủ động lấy tiền từ thiện bỏ vào túi riêng. Với tôi, đó là việc rất tệ bởi ngoài chuyện bạn lấy tiền của người khác thì còn gian dối với mọi người và nhà nước nữa. Đó là hành động không ổn tý nào, thậm chí liên quan đến đạo đức và sự trung thực. Với nghệ sĩ, tôi chưa biết có ai đang bị "phốt" nhưng nếu họ làm từ thiện thật tâm và đã là sao kê ngân hàng thì không thể nào sai được. Nếu họ đã ủng hộ tên chắc chắn sẽ xuất hiện trong sao kê, còn nếu chưa tìm thấy cũng có thể bị sót... - Luôn có những cuộc tranh cãi rằng làm từ thiện thì nên âm thầm và không cần cho ai biết nhưng nhiều nghệ sĩ lặng lẽ hành động sẽ bị đặt dấu hỏi chuyển khoản chưa, người đăng biên lai chuyển khoản lên lại bị so sánh nhiều hay ít. Bản thân Lan Phương có cân nhắc tất cả yếu tố này trước khi chia sẻ sao kê trên mạng xã hội? Tôi biết không ít nghệ sĩ và bản thân mình nhiều lần đóng góp cả tiền và hiện vật hoặc đến tận nơi làm thiện nguyện nhưng không đăng trên trang cá nhân vì có điều tế nhị nhất định. Lần tôi quyết định chia sẻ về việc quyên góp đồ cho vùng sâu vùng xa hay trẻ em của tổ chức Blue Dragon vì tôi nghĩ đó cũng là cách giúp mọi người biết có một tổ chức như thế hỗ trợ cho các bé. Việc ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ lần này tôi cũng rất muốn làm nhưng vì có con nhỏ nên không thể trực tiếp tham gia. Lúc đầu tôi không biết chuyển tiền vào số tài khoản nào vì rất nhiều người kêu gọi ủng hộ. Tôi biết có nhiều tài khoản ảo và tin giả nên hỏi các bạn phóng viên xem nên chuyển vào tài khoản của tổ chức đáng tin cậy nào. Trước tôi hay gửi cho Quỹ Hy Vọng còn lần này tôi gửi thẳng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lan Phương và con gái thứ hai mới 6 tháng tuổi. Có những lúc tôi tủi thân đến phát khóc - Chị mới nhắc đến hai từ "con nhỏ", như vậy là đã 1 năm Lan Phương không đóng phim để tập trung lo cho gia đình. Tròn 6 tháng sau khi sinh con thứ hai, không biết chị đối mặt với khó khăn ra sao khi trước đó gần như phải một mình chăm sóc các con do chồng chuyển công tác vào Đà Nẵng? Quá trình giảm cân lấy lại vóc dáng của chị diễn ra thế nào? Tròn 6 tháng sau khi tôi sinh con nhưng tính ra thời gian một mình đã 8 tháng bởi từ tháng 1 chồng tôi chuyển công tác. Khi có bé thứ hai tôi hiểu chuyện hơn và cảm thấy mọi nỗ lực của mình cũng như các bà mẹ khác. Nhiều bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi mà vẫn cố gắng hết sức để mang lại những điều tốt đẹp cho con nên phải đi làm, thậm chí gửi con ở quê. Có con thứ hai, sự vất vả tăng lên rất nhiều, đặc biệt là khi một mình tâm lý của diễn viên sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Nên ngoài những thời điểm buộc phải cứng rắn, mạnh mẽ, có lúc tôi tủi thân đến phát khóc. - Có khi nào vì ức chế quá mà chị gọi điện cho ông xã để "xả"? Nhiều khi tôi nhắn tin vì anh ấy rất bận nhưng chẳng bao giờ nói hết được. Khi hai người sống xa nhau, ai cũng phải cố gắng làm tốt hơn phần việc của mình nên đều có sự tổn thương riêng. Vì thế, khi nói chuyện với nhau mà không có cảm giác người này hiểu vấn đề của người kia dễ dẫn tới giận dỗi hoặc tủi thân hơn, thậm chí bất đồng. Giờ tôi bớt nhạy cảm hơn và phải thích nghi với hoàn cảnh.

Lan Phương đã vào Đà Nẵng đoàn tụ với chồng Tây. - Hiện chị đã chuyển vào Đà Nẵng sống và thi thoảng bay ra Hà Nội giải quyết công việc, vậy kế hoạch đóng phim trở lại ra sao? Tôi không ở Đà Nẵng hay Hà Nội thường xuyên mà đi đi về về giữa hai nơi để giải quyết công việc. Nếu không có dự án nào tôi ở Đà Nẵng bởi Lina (tên con gái lớn của Lan Phương - PV) đi học trong đó. Còn nếu có phim mới tôi lại ra Hà Nội. Tôi biết chắc sẽ khó khăn vì đi làm phim là phải xa chồng và con lớn. Giảm 17kg sau 6 tháng sinh con - Hình như Lan Phương chưa bao giờ xa màn ảnh lâu thế? Lúc tôi có bầu khoảng 4 tháng thì quay phim Cả một đời ân oán. Khi bé lớn mới 7 tháng tôi đã quay lại đóng phim Nàng dâu order. Thời gian đầu sau sinh tôi cũng căng thẳng vì ở nhà suốt ngày. Tôi rất yêu con nhưng nếu như ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bên con thì cảm thấy người mình không có giá trị. Nếu nhận phim tôi sẽ cực kỳ vất vả, nhất là khi có tới hai bé. Nếu đi đóng phim tôi sẽ tập trung quay, còn khi về nhà chỉ dành cho con thôi. - Chị đã ngắm được kịch bản ưng ý để quay lại chưa, nhất là khi Lan Phương vừa đến lễ trao giải Cánh diều vàng và gặp nhiều đồng nghiệp đang bận rộn với các dự án phim mới? Tôi nhớ cảm giác được đóng phim và thực tế có vài dự án mời nhưng vì con quá nhỏ và cơ thể chưa về lại dáng nên tôi không dám nhận. Cũng có đạo diễn mời tôi làm phim dịp cuối năm và đầu năm sau nên thôi cứ thuận theo thời gian, tranh thủ chăm con và tập luyện lấy lại vóc dáng. Có như vậy mình cũng yêu thích bản thân hơn và cảm thấy nhẹ nhõm.

Vóc dáng hiện tại của Lan Phương sau khi giảm 17kg - Cụ thể chị đã giảm bao nhiêu kg kể từ lúc sinh con? Khi lên bàn mổ tôi nặng 75kg, lúc sinh xong còn 70kg rồi hạ dần xuống 68kg. Cân nặng của tôi chỉ xuống nhanh từ khi bắt đầu tập và giờ còn 58kg. Tôi đặt mục tiêu phải giảm thêm vài kg nữa. Tôi tập gym hàng ngày và giảm cân rất nhanh khiến mọi người ngạc nhiên. Đến lúc đó tôi mới nhận ra phụ nữ không nên định kiến ở tuổi này hay sinh bé thứ 2 - 3 thì cơ thể yếu hơn mà quan trọng là quyết tâm tập luyện và giữ tinh thần vui vẻ vẫn giữ được sức khoẻ tốt. Phụ nữ có thể đẹp rất lâu nếu biết cách.