Diễn viên Kim Bo Ra thông báo kết hôn

Kim Bo Ra bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2005 thông qua bộ phim truyền hình Wedding. Cô nổi tiếng với vai diễn Kim Hye Na trong phim truyền hình JTBC SKY Castle. Sau đó, cô xuất hiện trong Her Private Life, Touch, Love Scene Number hay gần đây là Like Flowers in Sand.

Đạo diễn Jo Bareun là cựu sinh viên Đại học London. Anh được công nhận tài năng trong lĩnh vực điện ảnh. Anh giành Giải thưởng Phim ngắn xuất sắc Hàn Quốc tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon lần thứ 21 năm 2017. Anh có nhiều bộ phim thành công, chẳng hạn Biệt thự ma, Gang (2020) và Slate (2020).

Theo Người Đưa Tin