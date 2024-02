Điện thoại Samsung giảm giá lên đến 50%, nay còn giảm thêm 500k, đừng bỏ lỡ

Samsung Galaxy Z Flip5 5G 256GB là chiếc điện thoại gập sang trọng, cuốn hút ra mắt vào năm 2023. Đây là thiết bị có nhiều cải tiến mới về chất lượng màn hình đi kèm độ phân giải 1080 x 2640 pixels cao ấn tượng. Hơn nữa với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy đem đến hiệu năng xử lý mạnh mẽ, mượt mà.

Samsung S24 8GB/512GB có giá khuyến mãi cuối cùng chỉ còn từ 19,090 triệu đồng (niêm yết 26,490 triệu đồng).

Samsung S24 Plus

Phiên bản Galaxy S24 Plus chính hãng sử dụng chip Exynos 2400, phiên bản USA/Canada/China dùng chip Snapdragon 8 Gen 3. Máy có khung viền Aluminum bền bỉ, màn hình rộng hơn và pin cải tiến. Giao diện One UI 6.0 và tính năng AI như Circle to Search, Live Translate cũng được tích hợp.

Nguồn: Samsung

Samsung S24 Plus 12GB/ 256GB có giá khuyến mãi cuối cùng chỉ còn từ 18,890 triệu đồng (niêm yết 26,990 triệu đồng).

Samsung S24 Plus 12GB/ 512GB có giá khuyến mãi cuối cùng chỉ còn từ 21,390 triệu đồng (niêm yết 30,390 triệu đồng).