Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi sự cố mất điện tại Công viên phần mềm Quang Trung

Theo EVNHCMC, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc là Công ty Điện lực An Phú Đông báo cáo tình hình.

Điều này thể hiện qua việc nguồn cung cấp điện luôn được bảo đảm, có dự phòng đầy đủ. Lưới điện được trang bị hệ thống tự động hóa giám sát điều khiển từ xa và luôn được Công ty Điện lực An Phú Đông kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên theo quy định.

Ngày 5/7, Công ty Điện lực An Phú Đông thực hiện công tác bảo trì lưới điện tại trạm CN2 Công viên phần mềm Quang Trung theo phương án số 478/QLLĐ ngày 13/3/2024 về việc di dời hệ thống đo đếm tuyến PMQT 1 trạm CN2 để ngăn ngừa sự cố lưới điện và tờ trình số 1371/QLLĐ ngày 2/7/2024 về việc xin cắt điện phục vụ di dời hệ thống đo đếm tuyến dây PMQT 1, PMQT 2 tại trạm CN2 vào ngày 5/7/2024. Phương án thi công của Công ty Điện lực An Phú Đông là đúng kỹ thuật và không gây mất điện khách hàng (do đây là phụ tải quan trọng).