Diễn biến vụ người tập tử vong tại phòng gym ở Hà Nội

Theo Trung tâm California Fitness Times City, lúc 18h26, vị khách ngã quỵ trên sàn. Ngay sau đó, quản lý cùng một số hội viên khác đã thực hiện các biện pháp sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Chiều 21/10, Trung tâm California Fitness & Yoga cơ sở Times City (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) lên tiếng về sự cố khách tử vong tại phòng tập. Theo đơn vị này, nạn nhân trong sự việc là hội viên của Trung tâm. Khoảng 18h11 ngày 19/10, hội viên này check-in tại quầy lễ tân và bắt đầu tập luyện trên máy chạy bộ. Tập được khoảng 10 phút, người này có dấu hiệu mệt mỏi và nghỉ tập. Đến 18h26, vị khách ngã quỵ trên sàn. Ngay sau đó, quản lý, huấn luyện viên có chuyên môn sơ cứu, cùng một số hội viên khác (trong đó có 2 bác sĩ và một nhân viên y tế) đã thực hiện các biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Hiện trường vụ việc (Ảnh: Linh An). Khoảng 5 phút sau, nhân viên của cơ sở gọi cấp cứu đến Bệnh viện Vinmec và sau 12 phút từ khi gọi, đội ngũ y tế của bệnh viện đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các biện pháp cấp cứu cho nạn nhân. Trung tâm khẳng định cuộc gọi tới bệnh viện có ghi âm, có dữ liệu camera tại hiện trường và cho biết quy trình sơ cứu, gọi cấp cứu được thực hiện kịp thời, đúng quy định và bằng "mọi nỗ lực" để cứu sống nạn nhân. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn đã tử vong. Sau đó, vụ việc được cơ quan chức năng tiếp nhận để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Trước những thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Trung tâm California Fitness & Yoga cơ sở Times City khẳng định là không đúng sự thật và gây hiểu nhầm. Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cũng cho biết ngay sau khi phát hiện người tập ngất, nhân viên phòng gym đã ra đỡ, sơ cứu tại chỗ, đồng thời, lễ tân của cơ sở này cũng lập tức gọi cấp cứu. "Cơ quan công an có tài liệu chứng minh từ lúc phát hiện đến lúc bác sĩ đến phòng tập là 17 phút", vị lãnh đạo thông tin. Trong khoảng thời gian này, nạn nhân được sơ cứu liên tục. Do đó, nhà chức trách không có căn cứ để xem xét trách nhiệm của phòng tập. Theo phản ánh trên mạng xã hội ngày 20/10, trong khi đang tập tại cơ sở trên, người đàn ông bất ngờ ngất xỉu, có dấu hiệu bị đột quỵ. Qua clip do người nhà nạn nhân quay và đăng tải, họ tố cáo quản lý và nhân viên phòng tập không gọi và cũng không cho những người khác gọi cấp cứu. Sau khoảng 30-40 phút sơ cứu tại chỗ, nạn nhân đã tử vong.