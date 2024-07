Diễn biến vụ đào hồ trái phép trên đất cây xanh tại khu đô thị Thanh Hà

UBND TP. Vũng Tàu đề nghị PTSC trong thời gian thực hiện chấm dứt hoạt động khu nhà ở, đưa tất cả công nhân, cư dân lưu trú ra khỏi khu đất 284 Nguyễn An Ninh cần phải tiếp tục có phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định.