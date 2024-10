Diễn biến vụ công ty Trương Ngọc Ánh bị kiện

Đại diện Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết trung tâm đang rút đơn kiện sau khi nhận đủ công nợ từ công ty của Trương Ngọc Ánh. Ngày 28/10, đại diện Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết TNA Entertainment - công ty của diễn viên Trương Ngọc Ánh - thanh toán đầy đủ công nợ cho trung tâm ngày 21/10 sau nhiều lần gửi công văn cam kết trả nợ đúng hạn. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM đang tiến hành thủ tục rút đơn kiện công ty của Trương Ngọc Ánh sau khi nhận đủ số tiền 324,3 triệu đồng (không bao gồm khoản tiền phạt). Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM gửi đơn kiện Công ty TNA Entertainment (diễn viên Trương Ngọc Ánh làm đại diện) lên Tòa án nhân dân TP Thủ Đức, TPHCM ngày 3/5. Trung tâm yêu cầu công ty của Trương Ngọc Ánh trả nợ gốc, tiền vi phạm hợp đồng với tổng số tiền 360,8 triệu đồng.

Sự kiện Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023 - diễn ra tại Nhà hát Thành phố do công ty của Trương Ngọc Ánh và Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM phối hợp tổ chức Đơn kiện trình bày Công ty TNHH TNA Entertainment và Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM ký hợp đồng tổ chức sự kiện Ceremony Welcome - Xin chào Miss Earth 2023 tại Nhà hát TPHCM ngày 1/12/2023. Hai bên ký biên bản nghiệm thu hợp đồng ngày 3/12/2023 và ký biên bản thanh lý hợp đồng ngày 15/12/2023. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết hoàn thành việc phối hợp với công ty của Trương Ngọc Ánh để tổ chức chương trình theo đúng điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, TNA Entertainment không thanh toán đúng hạn. Trung tâm ba lần gửi văn bản đề nghị thanh toán trước khi quyết định khởi kiện. TNA Entertainment gửi công văn sang trung tâm, đề nghị thanh toán số tiền 324,3 triệu đồng thành nhiều đợt và liên tục gửi công văn xin gia hạn nợ. Công ty do Trương Ngọc Ánh đại diện cam kết thanh toán 45 triệu đồng vào ngày 23/5, 96 triệu đồng ngày 17/6 và phần còn lại thanh toán ngày 15/7. Hồi tháng 7, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết trung tâm chỉ nhận được 141 triệu đồng. TNA Entertainment không thanh toán 183,3 triệu đồng như cam kết (15/7). Ngày 16/7, phía Trương Ngọc Ánh tiếp tục gửi công văn xin gia hạn thanh toán 183,3 triệu đồng thành hai đợt ngày 15/8 và 15/9. Trung tâm chỉ nhận đủ số tiền ngày 21/10, trễ hơn một tháng so với cam kết trong công văn.