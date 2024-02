Diễn biến tội ác của kẻ sát hại cô gái trẻ, phân xác ở TP.HCM

Chiều 14/2, Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ giết người, cướp tài sản, phi tang thi thể liên quan đến việc cô gái mất tích bí ẩn nhiều ngày dịp Tết vừa qua.

Đại tá Trần Thị Kim Lý - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM cho biết, đây là vụ giết người, xâm hại thi thể rồi phân xác phi tang, là tội ác đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Hiếp dâm”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.