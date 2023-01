Diễn biến thời tiết trên cả nước ngày đầu năm mới 2023

Dự báo, do không khí lạnh liên tục bổ sung, miền Bắc rét kéo dài trong nhiều ngày tới với hình thái chủ yếu là rét khô, ngày nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến 20-22 độ C, đêm giá buốt, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 12-16 độ C vùng đồng bằng, 10-13 độ C vùng núi, trung du.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Thanh Hóa- Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 27-29 độ C.