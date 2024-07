Diễn biến mới vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung

Liên quan đến vụ việc, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Tổ công tác này do ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm tổ trưởng.

Sau khi đàm phán, Công ty Bách Đạt An cũng có văn bản gửi Tổ công tác của UBND tỉnh Quảng Nam để đề nghị tổ chức buổi làm việc giữa tổ công tác và 2 công ty để thông tin, hướng dẫn tiến trình thực hiện nghĩa vụ tiếp theo của 3 dự án để hai bên cùng thực hiện…

Được biết, trước đó, chủ đầu tư dự án cũng đã nộp số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỷ đồng.