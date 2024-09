Diễn biến lạ trên thị trường khi giá vàng nhẫn liên tục vượt đỉnh lịch sử

Trong bối cảnh giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 2.638 USD/ounce, giá vàng nhẫn trong các ngày gần đây đã tăng theo cả triệu đồng/lượng và trở nên khan hiếm Sáng 24-9, giá vàng nhẫn lên tới 81,6 triệu đồng/lượng Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng phi mã, vượt xa ngưỡng 2.600 USD/ounce, giá vàng nhẫn trong nước cũng liên tục vượt các mốc quan trọng 80 triệu rồi 81 triệu đồng mỗi lượng. Đến sáng nay, 24-9, giá vàng nhẫn do Công ty SJC sản xuất được mua vào ở mức 80 triệu đồng/lượng, bán ra 81,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với mức giá bán ra cuối tuần trước là 79,2 triệu đồng/lượng. Tại các công ty kinh doanh vàng Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng …, giá vàng nhẫn được các công ty này mua vào – bán ra, cao hơn Công ty SJC khoảng 100.000-200.000 đồng/lượng. Đặc biệt, giá vàng nhẫn bán ra tại Công ty vàng AJC mua vào lên tới 80,5 triệu đồng/lượng, bán ra 81,6 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 99,99 do các tiệm vàng sản xuất có giá mua vào 79,8 triệu đồng/lượng, bán ra 81,2 triệu đồng/lượng. Với các mức giá trên, người đã từng mua vàng trong thời gian gần đây lãi khá lớn. Chị Lê Thị Diệp (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết cách đây 2 tháng đã mua 10 chỉ (1 lượng) vàng nhẫn do Công ty SJC sản xuất với giá 75-76 triệu đồng/lượng và đến nay chị bán ra thu về lợi nhuận gần 5 triệu đồng. Tương tự, ông Lê Thành Nhân (quận 12, TP HCM) thường xuyên mua – bán vàng nhẫn cho hay ông đang có cơ hội thu về lợi nhuận lớn nếu bán hết số vàng nhẫn mà ông đã mua vào từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nguồn cung vàng nhẫn hết sức hạn chế vì rất ít người dân bán ra. Nhân viên các cửa hàng của Công ty SJC cho hay công ty mua vào được bao nhiêu chỉ vàng nhẫn là bán hết cho khách nhưng mỗi người chỉ được mua 1 chỉ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vàng nhẫn tăng vọt nhưng người mua không dễ dàng. Một số doanh nghiệp, tiệm vàng thông báo hết vàng nhẫn từ nhiều tháng nay. Chị Bích Thanh, ngụ quận Bình Thạnh, cho biết chị muốn mua 1 lượng vàng nhẫn để dành nhưng qua một số cửa hàng của Công ty PNJ đều thông báo hết. Mua ở tiệm vàng gần nhà thì chị không yên tâm. "Đặt mua vàng miếng SJC online phải điền đầy đủ thông tin cá nhân, có đủ số dư trong tài khoản mua vàng tại thời điểm đăng ký và yêu cầu phải có tài khoản mở tại chính ngân hàng” - chị Thanh kể.

Ông Trần Hữu Đang, Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc – Đá quý AJC (Hà Nội), cho biết trong vòng 1 tháng qua, trong số 10 người giao dịch vàng nhẫn chỉ có 3 người bán. Thế nên, công ty mua vào được bao nhiêu là bán sạch. Do đó, có nhiều thời điểm khác hàng hỏi mua, công ty phải hứa hẹn khi có hàng sẽ gọi điện thoại đến giao dịch. Trong khi đó, theo ông Lê Chánh, chủ tiệm một tiệm vàng (TP HCM), vài tháng gần đây người dân đã "bỏ lơ" vàng miếng SJC, chuyển sang nắm giữ vàng nhẫn. Trong khi đó, Việt Nam không nhập khẩu vàng nguyên liệu, các cơ quan chức tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, làm cho các đối tượng chuyên cung cấp vàng không có nguồn gốc im hơi lặng tiếng. "Điều này làm cho một số doanh nghiệp, chủ tiệm vàng không có nguyên liệu để sản xuất vàng nhẫn, đồng thời do rất ít người dân gần bán ra nên không ít đơn vị không đủ hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng"- ông Chánh nói.