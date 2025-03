Diễn biến căng thẳng, gây hoang mang trong vụ Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron

Gần một tháng kể từ khi bê bối tình - tiền của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron nổ ra, ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn liên tục xuất hiện tình tiết mới khiến dư luận dậy sóng.

Ngày 25/3, ngay sau khi tờ The Fact xuất bản bài báo phỏng vấn độc quyền bạn trai cũ của Kim Sae Ron (anh K), người nhận ra chồng cũ nữ diễn viên cũng lên tiếng thông qua Viện Garo Sero (kênh YouTube tố cáo Kim Soo Hyun gây ra cái chết cho Kim Sae Ron).

Người chồng lên tiếng

Người này đưa ra giấy chứng nhận kết hôn với ngôi sao The Man From Nowhere để chứng minh thân phận, đồng thời phủ nhận cáo buộc bạo hành và tống tiền từ anh K và YouTuber Lee Jin Ho (người đầu tiên tiết lộ chuyện Kim Sae Ron kết hôn).

“Xin chào. Tôi là chồng của Kim Sae Ron quá cố. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên lên tiếng hay không vì tôi vẫn còn đau đớn và không thể thoát khỏi cảm xúc của chính mình. Tôi tự hỏi liệu tôi có gây tổn thương cho Sae Ron và những người đang đau buồn không. Mặc dù cân nhắc kỹ lưỡng vài lần, nhưng có rất nhiều sự thật bị bóp méo đang được lan truyền, do tác động của một vài thế lực, tôi đưa ra phán đoán rằng có sự vu khống nghiêm trọng đối với người đã khuất và viết tuyên bố này để làm rõ sự thật”, người chồng bắt đầu.

Theo người đàn ông giấu tên, anh chỉ là một người bình thường, gặp Kim Sae Ron lần đầu vào khoảng nửa cuối tháng 11/2024 qua người quen giới thiệu. Chỉ sau thời gian ngắn quen biết, hai người đăng ký kết hôn hợp pháp vào ngày 12/1/2025 do “có sự thu hút mạnh mẽ đối với nhau”.

Tuy nhiên, cũng chóng vánh như lúc kết hôn, hai người quyết định hủy bỏ cuộc hôn nhân không lâu sau đó theo thỏa thuận của đôi bên. Chồng cũ giải thích lý do là hai người đến với nhau quá vội vã mà chưa cân nhắc nghiêm túc. Anh khẳng định họ yêu nhau nhưng không thể duy trì do khoảng cách địa lý và khác biệt tính cách.