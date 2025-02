Kieran Culkin (phim "A Real Pain") và Zoe Saldaña (phim "Emilia Pérez") lần lượt trở thành chủ nhân của giải "Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất."

Còn "Shōgun" tiếp tục thống trị mảng truyền hình với giải "Dàn diễn viên phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất " và các giải cá nhân cho Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, cùng giải "Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất."

Trong khi đó, "Only Murders in the Building" giành giải "Dàn diễn viên phim hài kịch xuất sắc nhất."

Tài tử Martin Short (phim "Only Murders in the Building") và Jean Smart (phim "Hacks") được vinh danh ở hạng mục dành cho diễn viên chính thể loại hài kịch. Colin Farrell cũng nhận được giải "Nam diễn viên phim truyền hình ngắn tập hoặc phim truyền hình xuất sắc nhất" cho "The Penguin."

SAG Awards được xem là "phong vũ biểu" của Oscar, bởi các thành viên của Hiệp hội Diễn viên Mỹ chiếm số lượng lớn trong Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Kết quả của SAG Awards thường phản ánh chính xác kết quả của Oscar.

Với việc "Conclave" bất ngờ chiến thắng và Timothée Chalamet lật ngược thế cờ trước Adrien Brody, cuộc đua Oscar 2025 đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết./.