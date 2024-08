Điểm tin Kinh doanh 9/8: Giá vàng: Giảm mạnh

* TCO: Ông Nguyễn Hoàng Nam, cổ đông lớn của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE) đã bán ra 271.000 cổ phiếu TCO trong ngày 07/8. Qua đó, giảm sở hữu tại TCO xuống còn 1,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,76%.

* HTN: CTCP Hưng Thịnh Investment, cổ đông lớn của CTCP Hưng Thịnh Incons (HTN – HOSE) đã bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu HTN từ ngày 09/7 đến 06/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại HTN xuống còn 11,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,9%.

* TVB: CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC), công ty mẹ của CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB – HOSE) đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu TVB từ 14/8 đến 12/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, TVC sẽ nâng sở hữu tại TVB lên hơn 70,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 62,57%.

* HVH: Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE) đăng ký bán 120.000 cổ phiếu HVH từ ngày 13/8 đến 11/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Trường sẽ giảm sở hữu tại HVH xuống còn 35.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,086%.

* PVI: HDI Global SE, cổ đông lớn của CTCP PVI (PVI – HNX) đăng ký mua 3,12 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 08/8 đến 05/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 96,16 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 41,05%.

* VTH: Ông Trần Cao Cường, cổ đông của CTCP Dây cáp điện Việt Thái (VTH – HNX) đã mua vào hơn 891.000 1 cổ phiếu VTH trong ngày 01/8. Qua đó, nâng sở hữu tại VTH lên hơn 1,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 16,22% và trở thành cổ đông lớn của VTH.

- Tasco được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024”

Tại lễ trao giải HR Asia Awards ngày 08/08 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tasco (Tasco) được vinh danh tại hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024 - Best Companies to Work for in Asia 2024”.

Để đạt giải thưởng này, Tasco và các doanh nghiệp phải trải qua nhiều vòng đánh giá, đáp ứng các tiêu chí toàn diện theo Total Engagement Assessment Model – Mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể, tập trung vào các yếu tố: CORE - giá trị cốt lõi, văn hóa của doanh nghiệp, SELF - giá trị cá nhân, cảm xúc, và GROUP - Giá trị tập thể (tinh thần, hiệu quả, gắn kết). Về tổng điểm, Tasco luôn nằm trong nhóm được đánh giá cao hơn so với bình quân thị trường, với điểm CORE đạt 4.41/3.71, SELF đạt 4.58/3.88 và GROUP đạt 4.59/3.98 trung bình thị trường.