Điểm tin kinh doanh 9/4: Vàng nhẫn đã tăng lên 75 triệu đồng/lượng, nguyên nhân do đâu?

- Một tuần lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh

Trong tuần từ 1/4 đến 5/4, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh 3 phiên đầu tuần rồi giảm nhanh trở lại ở tất cả các kỳ hạn...

Cụ thể, chốt ngày 5/4, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức qua đêm 2,58% - giảm 0,20 điểm % so với cuối tuần trước (W/W); 1 tuần 2,9% giảm 0,10 đpt (W/W); 2 tuần 3,23% tăng 0,21 đpt (W/W); 1 tháng 3,75% tăng 0,45 đpt (W/W).

Trong tuần, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt. Đặc biệt, trong 2 phiên 2 và 3/4, lãi suất VND qua đêm đã có lúc tăng lên xấp xỉ 4,5%.

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần trước. Phiên 5/4, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 5,25% (+0,04 đpt); 1 tuần 5,31% (+0,02 đpt); 2 tuần 5,39% (+0,04 đpt) và 1 tháng 5,42% (+0,02 đpt) so với kết phiên 29/3.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo xu hướng tăng. Chốt ngày 5/4, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.038 VND/USD, tăng mạnh 35 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay cuối tuần được niêm yết ở mức 25.189 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 1/4 - 5/4 tăng mạnh các phiên đầu tuần rồi giảm trở lại 2 phiên cuối tuần. Kết thúc phiên 5/4, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24.960 VND/USD, vẫn tăng mạnh 150 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tương tự tuần trước đó, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh đầu tuần rồi giảm trở lại 2 phiên cuối tuần. Chốt phiên 5/4, tỷ giá tự do cùng tăng 55 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.435 VND/USD và 25.515 VND/USD.

- Thái Lan muốn thúc đẩy sáng kiến thị thực chung cùng 5 quốc gia ASEAN

Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến thị thực chung với 5 quốc gia Đông Nam Á khác trong một nỗ lực nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch đi đường dài và chi tiêu cao.