Điểm tin kinh doanh 9/12: Giá vàng: Vẫn trên 74 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tròn trơn bật tăng mạnh

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào ở mức 61 triệu đồng/lượng (ổn định so với giá hôm qua) và bán ra ở mức 62,100 triệu đồng/lượng (ổn định so với giá hôm 7/12).

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 73 triệu đồng/lượng mua vào (ổn định so với giá hôm qua) và 74,100 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm 7/12).

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá Vàng Rồng Thăng Long ở mức 61,330 - 62,430 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC mức 72,900 - 74,100 triệu đồng/lượng chiều mua vào – bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng. Giá nhẫn tròn trơn loại 1-2-5 chỉ ở mức 60,950 - 62 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Như vậy, hôm nay, giá vàng miếng SJC trụ vững trên mức 74,1 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng; riêng giá vàng nhẫn tròn trơn tăng 600.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng; chênh lệch giá mua vào bán ra gần 1 triệu đồng/lượng.

- Giá USD tự do bất ngờ tăng mạnh

Trong khi USD giao dịch tại các ngân hàng vẫn ổn định, giá USD tự do bất ngờ tăng khoảng 60 đồng so với hôm 7/12.

Ngày 8/12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.951 đồng/USD, giảm nhẹ so với hôm 7/12.

Giá USD ở các ngân hàng được giao dịch quanh 24.060 đồng/USD mua vào, 24.400 đồng/USD bán ra, giảm 30 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ngân hàng biến động trong biên độ hẹp những ngày qua.

Trong khi đó, giá USD tự do được một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM sáng nay giao dịch quanh 24.630 đồng/USD mua vào, 24.680 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 60 đồng so với hôm qua. Giá USD tự do có xu hướng nhích lên trong những ngày gần đây. Hiện giá USD tự do đang cao hơn USD trong ngân hàng gần 300 đồng.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 12, Công ty chứng khoán SSI cho biết VNĐ tăng giá so với USD nhờ diễn biến hạ nhiệt của USD. Trong tháng 11, tỉ giá USD/VNĐ giảm 1,2% so với tháng trước - đưa mức tăng kể từ đầu năm thu hẹp về 2,7%.

