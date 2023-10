Điểm tin kinh doanh 9/10: Giá vàng tăng lên mức cao nhất năm, áp sát kỷ lục 70 triệu/lượng

Báo cáo cũng cho thấy, tổng nợ phải trả là 2.050.044 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2021; trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 55% tổng số nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng giá trị các khoản phải thu là 576.481 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2021.

Lãi trước thuế đạt 247.905 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Theo đó, khối các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là 224.495 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2021, chiếm 91% tổng lãi phát sinh trước thuế.

Năm 2022, các doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước đạt tổng doanh thu 2.752.607 tỉ đồng, tăng 29% so với năm 2021.

Trong khi đó, tổng giá trị vốn nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp nhà nước là 1.712.644 tỉ đồng, tăng 3% so với năm 2021.

Tổng tài sản doanh nghiệp nhà nước lên tới 3.821.459 tỉ đồng, tăng 4% so với năm 2021, còn vốn chủ sở hữu là 1.807.999 tỉ đồng.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2022, cả nước có 827 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước. Trong số đó, 478 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 151 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

- Gần 35.000 tỷ đồng nợ thuế đã được thu

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 9 nợ thuế đã được thu ước đạt 4.502 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2023 ước thu nợ thuế được 34.610 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2023 là 153.116 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 31/8/2023, tăng 3,6% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 9,3% so với cùng năm 2022.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 7,7%.

Để giảm số nợ thuế so với tháng 8, Tổng cục Thuế đã có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Ái nữ nhà đại gia Đỗ Minh Phú giữ chức Tổng giám đốc DOJI

Con gái của Chủ tịch Tập đoàn DOJI Đỗ Minh Phú, bà Đỗ Vũ Phương Anh vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc DOJI thay cho em trai là ông Đỗ Minh Đức.

Theo thông tin mới nhất từ CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, bà Đỗ Vũ Phương Anh sẽ giữ vị trí Tổng giám đốc thay cho em trai là Đỗ Minh Đức, sau hơn 6 năm là Tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch.

Sau khi rời ghế CEO, ông Đức đảm nhiệm vai trò mới là Phó chủ tịch thường trực tập đoàn DOJI.

Ông Minh Đức và bà Phương Anh đều là hai con của ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn DOJI.

Bà Đỗ Vũ Phương Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực. Bà từng giữ chức Phó Tổng giám đốc Nguồn nhân lực và cải cách hệ thống của CTCP Diana, Phó Tổng giám đốc Nguồn nhân lực – vận hành của Tập đoàn DOJI, Phó chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc DOJI.

Ngoài công tác tại DOJI, bà Phương Anh hiện còn là giảng viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.