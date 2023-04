Điểm tin kinh doanh 8/4: Giá vàng lấy đà để tăng cao chót vót

- Giá vàng hôm 7/4: Lấy đà để tăng cao chót vót

Giá vàng hôm 7/4 trong nước tuy giảm nhẹ nhưng vẫn vượt qua mốc 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm 7/4 ở thị trường trong nước giảm nhẹ trong bối cảnh giá vàng thế giới đi xuống. Lúc 8 giờ 45, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,45 triệu đồng/lượng, bán ra 67,05 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước đó.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ổn định quanh 55,4 triệu đồng/lượng mua vào, 56,5 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá vàng hôm 7/4 không có nhiều biến động đối với cả vàng trang sức lẫn vàng SJC, sức mua trên thị trường tiếp tục yếu.

Chốt phiên giao dịch 6/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tới 10h06' hôm ngày 7/4, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.007,6 USD/ounce, giảm 7,7 USD/ounce so với đêm trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.026,4 USD/ounce, giảm 5,7 USD/ounce so với đêm trước đó.

Sáng 7/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 57,17 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 9,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.