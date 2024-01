Điểm tin kinh doanh 8/1: Giá vàng dần thu hẹp khoảng cách mua bán

Do đó, ngân hàng này có thể chủ động tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 6% dựa trên lợi nhuận chưa phân phối và vẫn đảm bảo không ảnh hưởng tới nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo tốt cả tỷ lệ an toàn, nguyên tắc kế toán.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Tổng cục Thống kê) dự báo tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2024 tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162.500 đơn vị.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng điều chỉnh ước tính số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2024 từ 74.000 doanh nghiệp xuống còn khoảng 68.000 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, năm 2023 số doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 dự kiến sẽ vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên mức tăng này kỳ vọng sẽ hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Do đó, Cục này dự kiến con số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương hơn 178.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (trong đó, có khoảng 10% là số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, thực sự chấm dứt hoạt động và rời khỏi thị trường).

- Quan chức Fed: Không nên loại trừ khả năng tăng lãi suất

Chủ tịch Fed tại Dallas cho rằng Fed có thể phải tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong ngắn hạn nhằm ngăn chặn sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu dài hạn do lạm phát nhen nhóm.

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Mỹ diễn ra ở bang Texas vào ngày 6/1, bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed tại chi nhánh Dallas cảnh báo: "Nếu chúng ta không duy trì các điều kiện tài chính đủ chặt chẽ, có nguy cơ lạm phát sẽ tăng trở lại và đảo ngược các thành quả mà chúng ta đã đạt được".

Bà Logan lưu ý: "Trong bối cảnh các điều kiện tài chính đã được nới lỏng như những tháng vừa qua, chúng ta chưa nên loại bỏ khả năng tăng lãi suất trở lại".

Fed đã tăng lãi suất cơ bản một cách mạnh mẽ trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát cao nhất trong 40 năm. Nhưng kể từ tháng 7/2023, cơ quan này đã giữ lãi suất ổn định ở mức 5,25% - 5,5%.

Tháng trước, các quan chức Fed đã báo hiệu rằng các đợt tăng lãi suất nhằm chống lạm phát đã đạt được những thành quả đáng kể và cơ quan này sẽ chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm nay.