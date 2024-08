Điểm tin Kinh doanh 7/8: Giá vàng: Giảm mạnh

Theo đó, thị trường châu Âu và châu Mỹ Latinh là hai khu vực ghi nhận mức tăng trưởng theo năm cao nhất ở hai con số. Tại Trung Quốc, sự trở lại mạnh mẽ của Huawei cũng như các lễ hội mua sắm đã thúc đẩy thị trường sôi động hơn trước.

- Sức mua vàng miếng SJC tăng cao kỷ lục

Nhu cầu mua vàng miếng SJC của người dân trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt mức cao kỷ lục trong một thập kỷ qua.

Mới đây, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam trích dẫn số liệu theo báo cáo của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy, trong nửa đầu năm nay nhu cầu vàng miếng SJC tại thị trường trong nước tăng mạnh.

Cụ thể, nhu cầu vàng miếng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 lên 12 tấn. Trong khi đó, nhu cầu vàng trang sức giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 3 tấn. Sự sụt giảm này chủ yếu do giá vàng chi phối, bên cạnh đó do tăng trưởng GDP chậm lại cũng tác động đến tâm lý người mua.

Đáng chú ý, WGC cho rằng, chỉ 6 tháng đầu năm 2024, tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu đã đạt 26 tấn, đây là mức cao nhất kể từ năm 2014. Tuy nhiên, nhu cầu vàng trang sức giảm xuống chỉ còn hơn 7 tấn, mức thấp nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020.

Thực tế cho thấy, ngay từ đầu năm nay, nhu cầu vàng miếng luôn trong xu hướng tăng cao do mặt bằng lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại đã chạm sàn. Bên cạnh đó là thị trường bất động sản thì khan hiếm nguồn cung, thị trường chứng khoán thì trồi sụt thất thường…

Điều này khiến một phần lớn nguồn tiền nhàn rỗi chạy sang vàng. Nhu cầu tăng, trong khi nguồn cung lại khan hiếm khiến chênh lệch giữa vàng miếng SJC và thế giới có thời điểm nới rộng lên 18-20 triệu đồng/lượng.

