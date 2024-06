Điểm tin kinh doanh 7/6: Giá vàng: Giảm tiếp gần 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 73,50 - 75,10 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày hôm 5/6.

Vàng PNJ tại Hà Nội cũng giao dịch ở mức 73,50 triệu đồng và 75,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 300.000 đồng lượng ở cả hai chiều so với hôm 5/6.

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 73,50 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 75,20 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng lượng ở cả hai chiều so với hôm 5/6).

Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 74,98 triệu đồng/lượng và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (giảm lần lượt 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm 5/6).

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 74,98 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,9 triệu đồng/lượng) và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm 5/6).

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 74,98 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,8 triệu đồng/lượng) và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm 5/6).

Như vậy, chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn là khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới chỉ còn dưới 4 triệu đồng/lượng.

- Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Từ 15h chiều 6/6, giá xăng E5RON92 giảm 610 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 540 đồng/lít; giá dầu diezel giảm 320 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 510 đồng/lít/kg và dầu mazut giảm 250 đồng/kg.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ 15h00 chiều 6/6.

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 21.140 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.970 đồng/lít sau khi giảm 540 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.420 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); giá dầu hỏa không cao hơn 19.420 đồng/lít (giảm 510 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng giảm 250 đồng/kg so với kỳ trước, giá bán mới là 17.280 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: AI gây ra những nguy cơ lớn với tài chính

Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 6/6 dự kiến sẽ đưa ra lời cảnh báo với giới lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và công nghệ rằng dù AI có thể đem lại nhiều lợi ích cho hệ thống tài chính.

Theo trích dẫn bài phát biểu mà hãng tin CNN có được, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 6/6 dự kiến sẽ đưa ra lời cảnh báo với giới lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và công nghệ rằng dù Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể đem lại nhiều lợi ích cho hệ thống tài chính, nhưng công nghệ này cũng có nguy cơ đem đến những mối nguy mới.

Cảnh báo của bà Yellen được đưa ra khi các nhà đầu tư đang cố gắng tận dụng sự bùng nổ của AI, các “gã khổng lồ” công nghệ bắt đầu cuộc đua AI, còn những nhà quản lý thì lo ngại về những tác hại của nó.