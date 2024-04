Điểm tin kinh doanh 7/4: Xóa độc quyền vàng miếng, 3 doanh nghiệp đầu tiên được đề xuất nhập khẩu vàng

Như vậy, sau giai đoạn sụt giảm do hoạt động rà soát và thanh lọc của các cơ quan chức năng về dữ liệu người tham gia chứng khoán, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng trở lại trong 4 tháng liên tiếp vừa qua.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ở mức dưới 4% trong 26 tháng liên tiếp, khoảng thời gian dài nhất kể từ cuối những năm 1960. Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu vượt trội hơn so với các nền kinh tế khác trên toàn cầu, mặc dù Fed đã tăng lãi suất thêm 525 điểm cơ bản kể từ tháng 3/2022 để kiềm chế lạm phát. Một số nhà phân tích cho rằng hoạt động nhập cư gia tăng trong năm qua đang góp phần củng cố thị trường lao động Mỹ.

Cơ quan Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 303.000 trong tháng 3/2024, cao hơn so với mức dự báo 200.000 việc làm mới của các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Anh Reuters.

Mức tăng việc làm trung bình trong quý I/2024 là 276.000 việc làm mỗi tháng, so với mức trung bình của quý IV/2023 là 212.000 việc làm/tháng.

- Đồng USD thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Sáng 6/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,038 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index ở mức 104,29 điểm, tăng 0,16 % so với giao dịch ngày 5/4.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,189 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,189 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,189 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,750 VND/Euro - 27,355 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng 6/4 tại các NHTM tăng - giảm nhẹ ở cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,750 và mức bán ra là 25,120 tăng 10 VND ở chiều mua vào và giảm 10 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 5/4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 6/4 giảm so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,407 - 25,487 VND/USD giảm 32 VND ở chiều mua vào và 12 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 5/4.