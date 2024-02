Điểm tin kinh doanh 7/2: Giá vàng sẽ đạt 2.200 USD/ounce, bạc ghi nhận hiệu suất vượt trội

Chúng tôi giảm dự báo EBITDA cốt lõi năm 2024/25/26 thêm 13%/8%/3% chủ yếu do giả định thấp hơn về sản lượng bán. Tuy nhiên, điều này được bù đắp bằng việc chúng tôi tăng EV/EBITDA mục tiêu của chúng tôi từ 6,5 lần lên 7,0 lần.

Doanh thu CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE) trong quý IV/2023 giảm 25% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu mảng bất động sản nhà ở giảm mạnh 72% trong bối cảnh doanh nghiệp chưa mở bán dự án mới. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng tăng 10%, hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp bất động sản cải thiện và chi phí tài chính giảm mạnh 20%.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh 2023 khả quan với doanh thu thuần 60.369 tỷ đồng (tăng 0,7% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 8.874 tỷ đồng (tăng trưởng 4,2%), đạt lần lượt 95% và 105% kế hoạch năm về hai chỉ tiêu trên. Đặc biệt, nhờ biên lợi nhuận mở rộng và yếu tố nền thấp, lợi nhuận quý IV/2023 của doanh nghiệp tăng trưởng hơn 20%.

Tổng doanh thu trong tài khóa 2023 của Toyota có thể đạt mức cao kỷ lục 43.500 tỷ yen, tăng 17,1% so với tài khóa 2022 và cao hơn mức ước tính 43.000 tỷ yen đưa ra hồi tháng 11/2023.

Ngày 6/2, tập đoàn ôtô Toyota của Nhật Bản đã nâng dự báo lợi nhuận ròng trong năm tài chính (kết thúc vào tháng 3 tới) lên mức cao kỷ lục 4.500 tỷ yen (30,3 tỷ USD), cao hơn nhiều so với dự báo 3.950 tỷ yen trước đó do nhu cầu ôtô tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Toyota hạ triển vọng doanh số sau một loạt bê bối về chất lượng.

Với mức dự báo mới của Toyota, lợi nhuận ròng của hãng trong năm tài chính 2023 sẽ tăng 83,6% so với tài khóa trước đó.

Tổng doanh thu trong tài khóa 2023 có thể đạt mức cao kỷ lục 43.500 tỷ yen, tăng 17,1% so với tài khóa 2022 và cao hơn mức ước tính 43.000 tỷ yen đưa ra hồi tháng 11/2023.

Toyota nâng dự báo lợi nhuận ngay cả khi hãng này giảm dự báo doanh số hằng năm xuống còn 11,23 triệu xe, so với mức 11,38 triệu xe ước tính trước đó, do ảnh hưởng của các vụ bê bối về chất lượng gần đây liên quan đến các công ty Daihatsu Motor Co. và Toyota Industries Corp. trực thuộc tập đoàn.

- Chủ tịch Fed nói lý do chưa thể cắt giảm lãi suất

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 1, nhưng lưu ý việc cắt giảm sẽ không phù hợp cho đến khi cơ quan này có “niềm tin lớn hơn” rằng lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu 2%.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên CBS News, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết đã đến lúc cắt giảm lãi suất, nhưng ông đề nghị người Mỹ kiên nhẫn hơn một chút trong cuộc chiến chống lạm phát của ngân hàng trung ương.

Ông nói nền kinh tế Mỹ đang mạnh và ngân hàng trung ương có thể sẽ hạ lãi suất vào cuối năm nay và “ít có khả năng” xảy ra vào tháng 3 như Phố Wall từng kỳ vọng.

“Chúng tôi đã nói với báo chí về việc Fed muốn tự tin hơn rằng lạm phát đang giảm xuống tỷ lệ mục tiêu 2%. Tôi nghĩ khó có khả năng Ủy ban thị trường mở liên bang của Mỹ (FOMC) sẽ đạt được sự tin cậy này vào nền kinh tế ngay trong cuộc họp tháng 3", ông Jerome Powell nói.