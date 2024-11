Điểm tin Kinh doanh 7/11: Giá vàng: Giá vàng thế giới lẫn vàng 99,99 lao dốc sau khi ông Trump thắng cử

Ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, những nhóm ngành nào của Việt Nam sẽ hưởng lợi?; Giá xăng được dự báo bật tăng trở lại sau 3 kỳ giảm liên tiếp - Giá vàng: Giá vàng thế giới lẫn vàng 99,99 lao dốc sau khi ông Trump thắng cử Giá vàng thế giới lao dốc kéo giá vàng nhẫn 99,99 các loại cũng rớt khỏi mốc 88 triệu đồng/lượng. Lúc 15 giờ ngày 6/11, ngay sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ với phần chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, giá vàng đã có những diễn biến bất ngờ. Nhiều nhà đầu tư cho biết giá vàng đang "lao dốc không phanh" khi trên thị trường quốc tế, kim loại quý giảm một mạch hơn 20 USD/ounce về còn 2.724 USD/ounce. Giá vàng giảm mạnh sau nhiều ngày đứng ở mốc cao quanh 2.740 - 2.745 USD/ounce. Áp lực chốt lời cũng xuất hiện khi giá vàng "quay xe" lao dốc. Do ảnh hưởng từ giá thế giới, giá vàng nhẫn 99,99 các loại cũng kéo dài chuỗi giảm liên tiếp những ngày qua. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn chỉ còn 86,4 triệu đồng/lượng mua vào, 87,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng tới 600.000 đồng/lượng so với hôm qua. Nếu tính từ mốc cao nhất của giá vàng nhẫn lập ở vùng 89,5 triệu đồng vào tuần trước, mỗi lượng vàng nhẫn đã "bốc hơi" hơn 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp, Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn 88,2 triệu đồng/lượng; DOJI neo ở mức cao hơn 88,45 triệu đồng/lượng trong khi Công ty Mi Hồng bán ra còn 88 triệu đồng/lượng… Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức cao quanh 87 triệu đồng/lượng mua vào, 89 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua. Diễn biến này khiến giá vàng miếng SJC đang bỏ xa giá vàng nhẫn 99,99. Trước đó, một số phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, giá vàng sẽ tăng tiếp nhưng sau kết quả bầu cử được công bố lại cho thấy sự biến động ngược chiều. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ khi giá vàng thế giới lao dốc mạnh. - Ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, những nhóm ngành nào của Việt Nam sẽ hưởng lợi? Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, nói đến việc ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ ảnh hưởng ra sao đến châu Á, cần xét đến một số yếu tố quan trọng nhất như sau: Chính sách can thiệp của Tổng thống vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed): Quan điểm của ông Donald Trump là muốn can thiệp vào chính sách tiền tệ của Fed, ông Trump đồng thời là người ủng hộ cho việc giảm mạnh lãi suất cơ bản đồng USD. Điểm lợi là dưới thời ông Trump, kinh tế Mỹ có thể sẽ phục hồi rất mạnh nhờ vào quyết định chính sách tiền tệ của Mỹ. Khi kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn, với vị thế một trong những nước xuất khẩu nhiều hàng hóa nhất vào Mỹ, Việt Nam sẽ hưởng lợi. Các doanh nghiệp xuất khẩu như thủy sản, dệt may, gỗ, đá có thể sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất, ngoài ra, ngành logistics… Tuy nhiên cũng cần cẩn trọng với kịch bản thuế quan sẽ tăng mạnh dưới thời ông Donald Trump, một số nước có tỷ trọng xuất khẩu cao như Việt Nam cũng sẽ có ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Mức độ tác động đến đâu thì còn tùy thuộc vào mức thuế suất sau này. Chính sách đối với ngành năng lượng: Ông Donald Trump đề cao sử dụng năng lượng hóa thạch, tức là dầu khí. Trong trường hợp đó, những nhóm ngành như dịch vụ dầu khí, xăng dầu sẽ hưởng lợi. Từ cuối năm 2023 đến nay, giá dầu giảm là bởi toàn thế giới đang ủng hộ cho xe điện. Dù có căng thẳng tại Trung Đông nhưng bởi xu thế ủng hộ xe điện dâng cao, tiêu thụ dầu yếu đi nên giá dầu không tăng mạnh. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa khẳng định ông Trump không ủng hộ năng lượng sạch mà dường như ông sẽ ưu tiên nhiều hơn cho năng lượng hóa thạch. - Phản ứng mới nhất của thị trường hàng hóa sau kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Mỹ 2024 Giá dầu thô, kim loại và nông sản đồng loạt giảm phiên giao dịch 6/11, giữa bối cảnh đồng USD tăng giá và ứng viên Donald Trump đạt đủ 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Giá dầu và đậu tương giảm khoảng 1,5% phiên này, trong khi giá đồng tại thị trường châu Á giảm hơn 2% do chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD. Tuy nhiên, giá vàng và các kim loại quý khác lại đi ngang. Cụ thể, phiên giao dịch chiều 6/11, tại thị trường Singapore, giá dầu giảm tới 2%, sau hai phiên tăng liên tiếp. Nguyên nhân là do đồng USD tăng mạnh sau kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn dự kiến. Giá dầu cũng chịu sức ép đi xuống bởi lo ngại rằng cuộc chiến thuế quan dưới thời ông Trump sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Giá dầu Brent giảm 1,17 USD (1,5%) xuống còn 74,36 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,11 USD (1,5%) xuống còn 70,88 USD/thùng. Ngoài ra, các tín hiệu nhu cầu suy yếu cũng đè nặng lên giá dầu châu Á phiên 6/11, sau khi dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo. Tuy vậy, nguồn cung dầu toàn cầu cũng có thể bị gián đoạn nếu chính quyền do ông Trump đứng đầu tiếp tục siết chặt lệnh trừng phạt lên xuất khẩu dầu của Iran, hiện xuất khẩu khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày. Đồng USD đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3/2020 so với các đồng tiền chính khác khi các giao dịch tài chính dựa trên dự báo tác động chính sách của ông Trump được kích hoạt. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết: "Đây là phản ứng ban đầu của thị trường hàng hóa trước các kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Mỹ, với lợi thế nghiêng về cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, các tổ chức truyền thông khác vẫn chưa chính thức công nhận chiến thắng của ông”. Ông Hansen nhận định, nếu ông Trump đắc cử nhiệm kỳ hai, Mỹ có thể sẽ áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc, điều này gây bất lợi cho các kim loại bởi Trung Quốc là nước tiêu thụ lớn các mặt hàng như đồng, quặng sắt và thép. - Khối ngoại bán ròng gần 10.000 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 10, Gemadept vào nhóm vốn hóa tỷ USD Tháng 10, Công ty cổ phần Gemadept (mã GMD) lọt vào nhóm doanh nghiệp có vốn hóa hơn tỷ USD. Theo dữ liệu thị trường do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố, tính đến ngày 31/10/2024, trên HOSE có 40 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 02 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã BID). Đáng chú ý, trong danh sách tháng 10, đứng ở vị trí 40 là Công ty cổ phần Gemadept (mã GMD) thay thế cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã NVL) vào nhóm doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD trong danh sách tháng 8. Tháng 9 chỉ có 39 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD và không có tên cả 2 doanh nghiệp này. Gemadept lần đầu tiên vào danh sách doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD từ tháng 4 khi giá cổ phiếu tăng cao. Sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh từ hơn 70.000 đồng/cổ phiếu xuống hơn 60.000 đồng/cổ phiếu, khiến GMD ra khỏi bảng xếp hạng doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD, giá cổ phiếu GMD đã hồi phục lại, đưa doanh nghiệp này trở lại vào nhóm doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD trong tháng 10. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH) cũng đã góp mặt trong danh sách này hồi tháng 7. Theo số liệu của HOSE, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2024, chỉ số VN-Index đạt 1.264,48 điểm, VNAllshare đạt 1.324,21 điểm và VN30 đạt 1.338,60 điểm. So với cuối tháng 9/2024, chỉ số VN-Index, VNAllshare, VN30 đều giảm nhẹ, lần lượt là 1,82%, 1,52% và 1,03%. Đối với chỉ số ngành, phần lớn các chỉ số bị giảm điểm so với tháng trước. Ba chỉ số ngành giảm điểm nhiều nhất là chỉ số năng lượng (VNENE) giảm 5,23%, chỉ số bất động sản (VNREAL) giảm 3,12% và chỉ số ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (VNCOND) giảm 2,80%. Chỉ có 02 chỉ số ngành tăng điểm là chỉ số chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) và chỉ số công nghệ thông tin (VNIT), tăng lần lượt 3,48% và 0,76%; trong đó VNHEAL vẫn tiếp tục duy trì được mức tăng điểm khá. Về thanh khoản thị trường tháng 10, khối lượng cổ phiếu giao dịch bình quân đạt hơn 625 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 15.951 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 2,79% về khối lượng nhưng tăng 0,21% về giá trị so với tháng 9/2024. Chứng quyền có bảo đảm (CW) trong tháng 10 ghi nhận sự khởi sắc trở lại so với tháng trước.Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 55,19 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 48,35 tỷ đồng/ngày; tương ứng tăng 13,65% về khối lượng và tăng 46,55% về giá trị so với tháng 9/2024. Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 3,6 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 95,58 tỷ đồng/ngày, tương ứng giảm 2,61% về khối lượng nhưng tăng hơn 15% về giá trị giao dịch so với tháng 9/2024. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2024 đạt trên 79.771 tỷ đồng, chiếm hơn 10,87% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 9.988 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/10/2024, HOSE có 476 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 394 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 16 mã chứng chỉ quỹ ETF và 62 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 167,53 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 5,19 triệu tỷ đồng, tương đương 50,85% GDP năm 2023 (GDP theo giá hiện hành), chiếm hơn 94,16% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường. - Giá xăng được dự báo bật tăng trở lại sau 3 kỳ giảm liên tiếp Trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay 7/11, giá xăng trong nước có thể tăng trở lại, mức tăng khoảng 250 - 400 đồng/lít, tùy loại. Trong 1 tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng tăng trở lại, mức tăng khoảng 2% so với 1 tuần trước. Cập nhật tới ngày 5/11, giá xăng 92 tại thị trường Singapore đang được giao dịch ở mức 84,5 USD/thùng, trong khi đó giá xăng 95 tăng lên 90 USD/thùng. Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng tại Hà Nội dự báo, trong kỳ điều chỉnh ngày 7/11, giá xăng trong nước có thể tăng trở lại, mức tăng khoảng 250 - 400 đồng/lít, tùy loại. Vị này cũng dự báo, giá các loại dầu có thể tăng mạnh vào kỳ điều chỉnh ngày mai, mức tăng từ 500 - 800 đồng/lít, tùy loại. Trong trường hợp liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG), giá xăng có thể tăng nhẹ hơn. Nếu diễn biến điều chỉnh giá xăng đúng như dự báo, thì đây sẽ là kỳ điều chỉnh tăng đầu tiên sau 3 kỳ giảm liên tiếp. Dù vậy, giá xăng vẫn duy trì ngưỡng giá thấp trong vòng 3 năm qua. Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 31/10, cơ quan điều hành quyết định giảm 290 đồng/lít, còn 19.400 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 390 đồng/lít, về 20.500 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 90 đồng/lít lên 18.140 đồng/lít; dầu hỏa tăng 260 đồng/lít, lên mức 18.830 đồng/lít. Dầu mazut tăng 240 đồng/kg, lên 16.460 đồng/kg.