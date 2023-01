Điểm tin kinh doanh 7/1: Nguy cơ thiếu xăng vì Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp sự cố

Về công nghệ, VF 6 và VF 7 sẽ đều có thể được trang bị các tính năng ADAS cấp độ 2 cho tất cả các phiên bản Eco và Plus cùng các tính năng hiện đại như trợ lý ảo, ứng dụng di động - C-app…, đem đến trải nghiệm thú vị trên mọi hành trình.

VF 7 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 280 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm, màn hình cảm ứng 12,9 inch. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa mục tiêu là 268 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 260kW với mô-men xoắn cực đại 500Nm, màn hình 15 inch. Đặc biệt, bên cạnh kích thước tối ưu, VF 7 Plus sở hữu hệ dẫn động AWD giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác cầm lái chắc chắn cho người sử dụng.

Trong đó, VF 6 Eco có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 248 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 130kW kết hợp với mô-men xoắn cực đại 250Nm. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 237 dặm (theo chuẩn WLTP), công suất tối đa 150kW với mô-men xoắn cực đại 310Nm. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng có kích thước 12,9 inch.

Được biết đây là 2 mẫu xe thuộc phân khúc B-C, thuộc dải xe điện chất lượng cao đã ra mắt năm qua. Cả hai mẫu xe đều sẽ có phiên bản Eco và Plus.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đơn vị đã vận động các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi kéo dài thời gian mở cửa vào những ngày cận tết và trong tết.

Từ ngày 20 đến 27-12 của tháng Chạp âm lịch, hệ thống siêu thị sẽ hoạt động từ 7 giờ đến 23 giờ. Trong hai ngày 28 và 29 tháng Chạp, siêu thị phục vụ khách hàng từ 6 giờ đến 24 giờ và ngày 30 tháng Chạp sẽ mở cửa buổi sáng từ 6 giờ đến 12 giờ.

Đối với lịch mở cửa những ngày Tết Nguyên đán 2023, từ mùng 2 đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch, hệ thống siêu thị sẽ đón khách từ 8 giờ đến 12 giờ trưa.

Trên địa bàn thành phố, số doanh nghiệp tham gia kế hoạch bình ổn thị trường chiếm 25-43% nhu cầu thị trường, tăng 10% so với các tháng trước. Còn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối, các chợ chiếm 57-75% nhu cầu thị trường.

- Gần 14.300 doanh nghiệp FDI báo lỗ hơn 168 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2021, số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo lỗ là 14.293 doanh nghiệp (chiếm 55% tổng số doanh nghiệp), tăng 11% so với năm 2020 với giá trị là 168.334 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Theo Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp FDI chi phối có dữ liệu báo cáo tài chính đầu đủ để phân tích là 26.013 doanh nghiệp (chiếm 91,8% trong 28.329 doanh nghiệp FDI chi phối).

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ, năm 2021, tình hình tài chính của doanh nghiệp FDI có sự tăng trưởng cụ thể: tổng tài sản là 8.857.187 tỷ đồng, tăng 1.025.139 tỷ đồng (tăng 13%) so với năm 2020; vốn chủ sở hữu là 3.640.86 tỷ đồng, tăng 358.258 tỷ đồng (tăng 12,3%) so với năm 2020; nợ phải trả là 5.261.313 tỷ đồng, tăng 666.872 tỷ đồng (tăng 14,7%) so với năm 2020.

Đáng chú ý, trong năm 2021, số doanh nghiệp báo lỗ là 14.293 doanh nghiệp (chiếm 55% tổng số doanh nghiệp), tăng 11% so với năm 2020 với giá trị là 168.334 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ lũy kế là 16.258 doanh nghiệp (chiếm 62% tổng số doanh nghiệp); tăng 8% so với năm 2020 với giá trị là 706.146 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ mất vốn chủ sở hữu là 4.402 doanh nghiệp (chiếm 17%), tăng 15% so với năm 2020 với giá trị là 162.233 tỷ đồng.