Điểm tin kinh doanh 5/12: Giá vàng chinh phục mốc đỉnh thời đại

"Trong khi giá vàng ảnh hưởng khá lớn từ những yếu tố kinh tế, chính trị, cũng như các dữ liệu kinh tế trong và ngoài nước nên người dân cũng như các nhà đầu tư cần tìm hiểu thật kỹ các yếu tố trên. Đồng thời, lựa chọn giao dịch ở những nơi có uy tín để đảm bảo an toàn tránh rủi ro", đại diện Bảo Tín Minh Châu khuyến nghị.

"So với các khoản đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản thì vàng trong năm 2023 đang là một tài sản đầu tư sinh lời nhiều nhất. Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng thế giới có thể chạm tới mốc 2.130 USD vào đầu năm sau mới có thể kết thúc đà tăng với các yếu tố ủng hộ vàng như hiện nay. Với diễn biến này, giá vàng trong nước có thể chạm tới mốc 76 triệu đồng", chuyên gia Trương Vi Tuấn của trang giavang.net chia sẻ.

Phát biểu này làm tăng khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất vào tháng 12/2023 và có thể bắt đầu hạ vào tháng 3/2024. Khả năng lãi suất giảm đã tạo động lực cho giá vàng khi làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại quý này so với các kênh đầu tư khác.

Vàng thường được xem như một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, điều này sẽ tác động đến cầu vàng trước những biến động kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường vàng phức tạp và liên tục biến đổi, những yếu tố này còn tương tác với nhiều điều kiện kinh tế và tính chất thị trường khác.

Cập nhật lúc 14 giờ 45 phút hôm 4/12, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 73,13 – 74,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 73,1 – 74,32 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 73 – 74,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 4/12, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh tăng giá. Đáng chú ý, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, vượt đỉnh của thời đại 74,6 triệu đồng/lượng được ghi nhận vào sáng 29/11.

- Đại lý bán lẻ tiếp tục tăng trưởng doanh số, Apple đóng góp hơn 60%

Apple tiếp tục đóng góp gần 60% doanh số tại đại lý bán lẻ Việt Nam, chiếm trọn danh sách top 5 smartphone bán chạy nhất.

Ghi nhận tại Di Động Việt, đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, đối tác toàn diện của Samsung, OPPO, Xiaomi…, doanh số tại Di Động Việt đã tăng trưởng liên tục kể từ cuộc chiến giá tháng 5/2023. Doanh số trong 2 tháng đầu quý 4 cao hơn gấp đôi so với quý 3 và hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về sức bán của các dòng điện thoại tại Di Động Việt, Apple tiếp tục đóng góp phần lớn doanh số tại Di Động Việt trong 2 tháng đầu quý 4, với gần 60%. Theo thống kê, cả 5 sản phẩm bán chạy nhất tại đây đều là các sản phẩm của Apple, lần lượt là iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 13, iPhone 15 và iPhone 14 Pro Max.

Tiếp đến là các sản phẩm của Samsung chiếm hơn 25%. Nổi bật nhất là các Flagship mới của Samsung, như Galaxy Z Flip5, Z Fold5 và Galaxy S23 series với mức giá đang giảm sâu hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Ở phân khúc thấp hơn, các dòng Galaxy A series cũng được nhiều người dùng lựa chọn, bởi mức giá hợp túi tiền, mà cấu hình mạnh mẽ và ngoại hình đẹp mắt.

Còn lại lần lượt là các sản phẩm của Xiaomi, OPPO, Honor… với doanh số chiếm khoảng 15%. Doanh số của các hãng này trong 2 tháng đầu quý 4 tập trung chủ yếu ở các sản phẩm giá rẻ, như: Xiaomi Redmi Note 12, OPPO A58, Honor X5, còn ở phân khúc cao hơn, gồm: OPPO Reno10, Xiaomi 13T, OPPO Find N3 Flip…

“Cuối năm sẽ là mùa mua sắm cao điểm nhất do nhu cầu mua sắm của người dùng tăng cao, kèm theo các chương trình khuyến mãi lớn như, sale ngày đôi 12/12, Noel, Tết Dương lịch… Cùng với việc thị trường smartphone đang dần hồi phục, Di Động Việt kỳ vọng doanh số dịp cuối năm sẽ tiếp đà tăng trưởng từ 20 - 25% so với tháng trước, và tăng từ 30 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái", Đại diện Di Động Việt cho biết thêm.

- Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời

Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Croatia, Jordan, Thái Lan, Việt Nam.

Ngày 4/12/2023, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã nhận được thông tin về việc Tổng cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Croatia, Jordan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, với cáo buộc lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng với Trung Quốc.