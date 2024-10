Điểm tin Kinh doanh 5/10: Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tăng đột biến 600.000 đồng/lượng

Điều đáng lo của người mua vàng; Chứng khoán: Dòng tiền suy yếu, VN-Index tiếp tục điều chỉnh giảm - Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tăng đột biến 600.000 đồng/lượng Giá vàng hôm 4/10 ở trong nước đã có sự điều chỉnh ở mặt hàng vàng nhẫn. Theo đó, vàng nhẫn PNJ đã tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 4/10, vàng nhẫn thương hiệu PNJ đã có sự tăng đột biến so với các thương hiệu cùng loại. Theo đó, vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được mua vào ở mức 82,8 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 83,6 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày hôm 3/10. Cùng xu hướng tăng là vàng SJC của Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý, theo đó mua vào ở mức 82,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng, trong khi giá bán được giữ ổn định so với hôm 3/10 là 84 triệu đồng. Vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tiếp tục giữ giá so với ngày hôm 3/10, giao dịch ở mức 82 – 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới diễn biến khá bình lặng trong phiên giao dịch một ngày trước đó, khi nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông bị lấn át bởi áp lực từ đồng USD mạnh lên, do các nhà đầu tư hạ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm mạnh lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/10, tại sàn giao dịch COMEX của Mỹ, giá vàng giao ngay đứng ở mức 2.657,89 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.685,42 USD/ounce vào tuần trước. Giá vàng kỳ hạn cũng tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 2.679,2 USD/ounce. Ông Peter A. Grant, Phó chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cao cấp của Zaner Metals, cho biết: "Đã có sự cân bằng giữa các yếu tố tác động lên giá vàng, căng thẳng địa chính trị, vốn thúc đẩy người mua tìm kiếm các kênh đầu tư an toàn, đã bù lại bằng sự thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và đà tăng giá của đồng USD". - Co.opmart, Co.opXtra giới thiệu và khuyến mãi các thương hiệu việt “hot” nhất năm Co.opmart, Co.opXtra Tp.HCM tổ chức “Lễ hội thủy hải sản” từ các vùng nguyên liệu. Từ 03 – 16/10, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình “Best Seller – Hàng tốt giảm sâu” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.opOnline. Theo đó, Co.opmart, Co.opXtra thực hiện khuyến mãi đến hơn 50% các mặt hàng thuộc hơn 100 thương hiệu Việt có độ nhận diện cao nhất, được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi mua sắm trong năm qua. Giảm giá đồng loạt, giảm giá theo giờ, quà tặng đính kèm …, chương trình “Best Seller – Hàng tốt giảm sâu” của Co.opmart, Co.opXtra giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu đáng kể trước khi chính thức bước vào mùa mua sắm cuối năm. Ghi nhận từ các chương trình khuyến mãi trước đây, Co.opmart, Co.opXtra … thu hút lượng khách đến tham quan và mua sắm tăng từ 10 – 20% trên toàn hệ toàn hệ thống. Đặc biệt, các thương hiệu Việt như Vinamilk, DaLat milk, TH true milk, nước dừa Coco Fresh, dầu ăn Tường An, tương ớt/cà Cholimex, nước chấm Nam Dương, sá xị Chương Dương, mì Vifon, nước mắm Thuận Phát, yến mạch Xuân An, nước giặt Lix, nước rửa chén Lix, các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op … chiếm tỷ trọng cao trong giỏ hàng của khách hàng. Chương trình “Best seller – Hàng tốt giảm sâu” ưu tiên diện tích trưng bày và các hoạt động truyền thông cho các thương hiệu nói trên trong thời gian diễn ra chương trình. 3 ngày cuối tuần (từ 04 - 06/10), Co.opmart, Co.opXtra TP.HCM chiêu đãi khách hàng bằng “Lễ hội thủy hải sản” tươi ngon với mức giảm giá đến 20%. Có mặt trong lễ hội là các loại thủy hải sản được nuôi và đánh bắt từ các vùng nguyên liệu Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang như cá dứa, cá ngừ bò, mình cá thu, cá bớp, cá bạc má, cá linh, cá lăng, cá chép giòn, cá bống mú… - Điều đáng lo của người mua vàng Đồng đô la Mỹ mạnh lên có thể khiến người mua vàng mất vui. Giá vàng thế giới hôm 4/10 vẫn duy trì mức 2.665 USD/ounce, tương đương 80 triệu đồng/lượng. Theo giới phân tích, giá vàng vững mạnh vì đang làm tốt vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trước các biến động địa chính trị. Dù vậy, người mua vàng vẫn có thể lo lắng về việc giá vàng giảm sút. Nguyên nhân là sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra thông điệp từ từ cắt lãi giảm suất, đồng đô la Mỹ đang mạnh trở lại. Đồng bạc xanh này mạnh lên sẽ khiến giá vàng giảm. Ông Peter A. Grant - chuyên gia vàng Công ty Zaner Metals cho biết đang có sự giằng co giữa yếu tố địa chính trị và sức mạnh đồng đô la Mỹ khiến giá vàng có xu hướng đi ngang. "Nếu Fed tiếp tục giảm lãi suất ở mức 0,5% trong tháng 11 tới, giá vàng sẽ chuyển động tích cực. Ngược lại, chúng ta có thể thấy vàng sẽ có sự sụt giảm nhẹ" - ông David Meger, Giám đốc kinh doanh vàng High Ridge Futures nhận định. Theo Gold Price, hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 139 USD/ounce, tương đương 4,2 triệu đồng/lượng. - Chứng khoán: Dòng tiền suy yếu, VN-Index tiếp tục điều chỉnh giảm Thị trường chứng khoán hôm 4/10 diễn biến giằng co, phân hóa. Chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm và đóng cửa trong sắc đỏ. Thị trường vẫn đang cho thấy sự thận trọng và có thể vẫn trên đường tìm điểm cân bằng sau khi không thể chinh phục mốc 1.300 điểm trong phiên giao dịch trước đó. Thanh khoản thị trường hôm nay có sự sụt giảm, khối ngoại lại gia tăng bán ròng. Thị trường chứng khoán hôm 4/10 diễn biến giằng co và có sự phân hóa sau phiên biến động trong biên độ mạnh ngày hôm 3/10. Chỉ số VN-Index chỉ xanh nhẹ được đầu phiên, sau đó áp lực chốt lời đã khiến chỉ số giao dịch dưới giá tham chiếu và đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản sụt giảm mạnh khi tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng. Đóng cửa phiên giao dịch hôm 4/10, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm -7,5 điểm, dừng lại ở mốc 1.270,6 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Thống kê trên HOSE hôm 4/10, thị trường có 101 mã tăng, 61 mã tham chiếu, trong khi có tới 290 mã giảm. Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với nhiều ngành giảm điểm như chứng khoán, bất động sản, xây dựng vật liệu, du lịch giải trí; ở chiều ngược lại bảo hiểm, bán lẻ, năng lượng lại có phiên giao dịch tích cực. Các cổ phiếu lớn đã hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: FPT (+0,07), GAS (+1,1), MWG (+0,15), LPB (+0,48), PLX (+1,18)... Chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu lớn đã gây sức ép cho thị trường gồm: VCB (-0,32), BID (-0,61), CTG (-1,66), TCB (-1,23), VNM (-2,56)… Nhóm VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh và đóng cửa giảm điểm nhiều hơn chỉ số chung. Theo đó, chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm -10,25 điểm, dừng lại ở 1.336,21 điểm. Rổ VN30 sắc đỏ cũng chiếm ưu thế khi có tới 22 mã giảm, 3 mã đứng giá và chỉ có 5 mã tăng giá. Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số HNX-Index giảm -0,68 điểm, đóng cửa tại 232,67 điểm; trong khi đó, chỉ số UPCoM-Index giảm -0,31 điểm, đạt 92,37 điểm. Thanh khoản thị trường hôm 4/10 giảm cùng chiều với điểm số. Trên sàn HOSE phiên hôm nay ghi nhận giá trị khoảng 13.7734 tỷ đồng, giảm 40% về giá trị so với phiên hôm qua, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 1.039 tỷ đồng. Khối ngoại hôm 4/10 cũng gây bất ngờ khi bán ròng mạnh. Trong đó riêng HOSE bị rút ròng 572,4 tỷ. Các cổ phiếu bị bán nhiều nhất là VHM (-230,6 tỷ đồng), VRE (-62 tỷ đồng), VNM (-54,4 tỷ đồng), HDB (-50,1 tỷ đồng)... Bên mua có một số mã như TCB (+33,9 tỷ đồng), TPB (+32,8 tỷ đồng), VCI (+25,7 tỷ đồng), HSG (+24,5 tỷ đồng),… Khối ngoại cũng bán ròng 100 tỷ đồng trên thị trường UPCoM và 34 tỷ đồng trên HNX. Thị trường chứng khoán hôm 4/10, VN-Index đã đảo chiều hồi phục nhẹ ngay khi mở cửa, tuy nhiên, thị trường chỉ chớm xanh rồi nhanh chóng đảo chiều giảm và chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ. Các nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng – chứng – thép đang trong trạng thái phân hóa và điều chỉnh nhẹ, trong đó dòng ngân hàng vẫn là tâm điểm thu hút dòng tiền. Trong phần lớn thời gian giao dịch còn lại, chỉ số VN-Index đi dưới tham chiếu nhưng biên độ không quá sâu, dưới 6 điểm. Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch buổi chiều dòng tiền rút lui rất sâu khiến bên bán phải hạ giá nhiều, lực bán xuất hiện mạnh hơn khiến chỉ số của sàn HOSE giảm mạnh. Tuần trước thị trường cũng có một số phiên thanh khoản thấp như mức này, nhưng giá cổ phiếu không giảm nhiều và trạng thái giằng co là chủ đạo. Đó là tín hiệu của áp lực bán yếu. Tuy nhiên, hôm nay thanh khoản sụt giảm mạnh nhưng giá cổ phiếu lại giảm khá mạnh, xác nhận dòng tiền mua đã chững lại hoặc rút lui xuống các mức giá thấp. Trong toàn bộ nhóm ngân hàng hôm 4/10 chỉ có 5/27 mã còn xanh, đều là những cổ phiếu không quan trọng. Ngược lại số giảm không chỉ áp đảo hoàn toàn về số lượng, mà tới 16 mã giảm quá 1%. May mắn là 5 cổ phiếu giảm sâu nhất nhóm này quá 2% không có blue-chips, bao gồm EIB, BVB, NVB, VAB. Diễn biến giá của nhóm này cũng tiêu biểu cho giao dịch chung đại đa số cổ phiếu giảm mạnh và thanh khoản cũng giảm mạnh so với hôm qua. Nhóm cổ phiếu trụ còn lại cũng không được tốt VHM giảm 0,24%, VIC giảm 0,85%, VNM giảm 2,56%, GVR giảm 1,83%, HPG chỉ tham chiếu, FPT tăng nhẹ 0,07%. Duy nhất GAS trong top 10 vốn hóa là khá mạnh, tăng 1,1%. Thiếu lực đỡ của nhóm trụ, không có gì khó hiểu khi VN-Index trồi sụt với nhiều lần thất bại trong nỗ lực đổi màu. Điểm sáng thị trường thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí khi giá dầu thô thế giới đang tăng mạnh, được thúc đẩy bởi xung đột leo thang ở Trung Đông. Theo các chuyên gia chứng khoán, nhà đầu tư cần giữ vững tâm lý, chủ động cơ cấu danh mục, bán bớt những cổ phiếu có diễn biến yếu hơn thị trường và giảm dưới vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư chỉ nên duy trì tỷ trọng với những cổ phiếu thuộc các nhóm ngành thu hút dòng tiền gần đây và mới bước vào xu hướng tăng điểm. - WB hé lộ thông tin quan trọng trong Báo cáo Sẵn sàng kinh doanh Báo cáo Sẵn sàng kinh doanh của WB cho thấy, tư duy khác nhau của các nền kinh tế trong cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công. Báo cáo Sẵn sàng kinh doanh do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố nhằm đánh giá môi trường kinh doanh và đầu tư của 50 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam cho thấy, giữa ban hành quy định cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cần thiết để đảm bảo tiến bộ thực sự, các nền kinh tế đang làm tốt mảng việc đầu tiên hơn. Cụ thể, gần như tất cả 50 nền kinh tế được đánh giá trong năm nay đều đạt điểm cao hơn khi xem xét về khuôn khổ pháp lý so với cung cấp các dịch vụ công tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuân thủ. Khoảng cách về thực thi chính sách này khiến các doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội không thể tận dụng đầy đủ lợi ích của một môi trường kinh doanh lành mạnh. Trên thang điểm từ 0 đến 100, các nền kinh tế đạt điểm trung bình 65,5 về chất lượng khuôn khổ pháp lý, nghĩa là trung bình các nền kinh tế đã đi được gần hai phần ba chặng đường để tạo ra môi trường thuận lợi cho kinh doanh. Nhưng các nền kinh tế chỉ đạt điểm 49,7 cho dịch vụ công, cho thấy họ chỉ sẵn sàng một nửa so với mức cần thiết. “Với tăng trưởng kinh tế chậm lại do nhân khẩu học, nợ nần và xung đột, tiến bộ sẽ chỉ đến thông qua sự hiệu quả của khối tư nhân,” - ông Indermit Gill - Chuyên gia kinh tế trưởng và Phó Chủ tịch cấp cao về Kinh tế phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết. “Điều đó phụ thuộc vào các điều kiện thuận lợi - đó là một môi trường đầu tư tạo điều kiện cho doanh nhân tạo ra phép màu kinh tế khi họ được trao một nửa cơ hội, mà những phép màu kinh tế đó là rất cần thiết lúc này”.