Điểm tin kinh doanh 5/10: Giá vàng SJC vẫn cao một cách phi lý, bất chấp vàng thế giới giảm sâu

Theo số liệu từ VSDC, tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam tính tới cuối tháng 9/2023 đạt 7,776 triệu tài khoản.

Trước đó, VSDC cho biết tính đến cuối tháng 8/2023, tổng số tài khoản chứng khoán trên thị trường Việt Nam đạt hơn 7,605 triệu tài khoản. Như vậy, số tài khoản chứng khoán tính đến cuối tháng 9/2023 đã tăng khoảng 173.000 tài khoản so với cuối tháng trước đó.

Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân tính đến cuối tháng 9 đạt 7,762 triệu tài khoản, lượng tài khoản cá nhân mở mới trong nước đạt 172.600 tài khoản, chiếm 99,8% tổng số lượng tài khoản mở mới trong tháng 9. Con số này giảm khoảng 8% so với tháng trước.

Trong tháng 8 và 9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tiếp chứng kiến những phiên giao dịch được tính bằng tỷ đô, có những phiên ba sàn khớp lệnh lên tới 38.000 tỷ đồng, mức kỷ lục trong vòng hơn một năm trở lại đây.

Tính chung trong tháng 9, giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 11,2% so với tháng trước tăng 85,4% so với cùng kỳ lên 28.624 tỷ đồng/phiên giao dịch trong đó, giá trị giao dịch trên HoSE đạt 25.131 tỷ đồng/phiên tăng 12,7% so với tháng trước; HNX đạt 2.387 tỷ đồng/phiên tăng 9,0% so với tháng trước; UPCoM đạt 1.105 tỷ đồng/phiên, giảm 11,3% so với tháng trước.

- 86 cổ phiếu bị HoSE cắt margin trong quý cuối năm

Ngày 3-10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý IV/2023

Danh sách lần này có tổng cộng 86 mã không đủ điều kiện margin, giảm 10 mã so với đợt công bố gần nhất vào ngày 19-9 vừa qua.