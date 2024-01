Điểm tin kinh doanh 5/1: Giá vàng quay đầu sau biên bản cuộc họp của Fed được công bố

- Giá vàng quay đầu sau biên bản cuộc họp của Fed được công bố

Sự không chắc chắn về thời điểm hạ lãi suất của Fed khiến giá vàng quốc tế sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm 4/1.

Thị trường vàng quốc tế bất ngờ giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần qua sau khi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố. Ở thời điểm hiện tại, ngày 4/1, giá vàng giao ngay giảm 0,12% xuống 2.043,11 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2024 trên sàn Comex New York giảm 0,34% xuống 2.049,8 USD/ounce.

Theo biên bản mới được công bố, các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) ghi nhận những tiến bộ đã đạt được trong cuộc chiến chống lại lạm phát. Cùng với đó, những diễn biến tích cực trên thị trường lao động cũng được đề cập đến. Mặc dù trong biên bản cũng nhấn mạnh Fed còn nhiều việc phải làm, nhưng thị trường lao động nói chung đang dần cân bằng trở lại.

Biểu đồ chấm thể hiện kỳ vọng của các thành viên FOMC cho thấy Fed sẽ hạ lãi suất trong 3 năm tới, từ đó đưa chi phí đi vay liên ngân hàng xuống gần mức dài hạn là 2%. Cụ thể, họ dự định sẽ giảm lãi suất ít nhất ba lần trong năm 2024, thêm 4 lần vào năm 2025 và cuối cùng 3 lần nữa vào năm 2026.

Tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết ở mức 72 - 75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Chênh lệch giữa chiều mua và bán vẫn được giữ ở mức cao 3 triệu đồng/lượng cho thấy tâm lý e ngại rủi ro khi mua vào của các thương hiệu trước sự thay đổi của thị trường.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới hiện đang ở mức trên 14 triệu đồng/lượng. Tuần trước, thông điệp từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy việc sẵn sàng triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng và sửa đổi Nghị định 24/2021/NĐ-CP trong tháng 1/2024. Trên thực tế, giá vàng SJC trong nước trong năm 2023 có những thời điểm ghi nhận mức tăng hơn 20% so với cuối năm 2022 trong khi giá vàng thể giới chỉ tăng khoảng 14%, phần lớn là do nguồn cung vàng SJC bị hạn chế.