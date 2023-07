Điểm tin kinh doanh 4/7: Vàng SJC giữ giá, vàng nhẫn giảm nhẹ

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 6 tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 0,07% so với tháng 12/2022 và giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6, có 9/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước; trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,53% (tác động làm tăng CPI chung 0,16%); nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,78% (tác động tăng CPI chung 0,04%); thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,15%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,14%; giao thông tăng 0,10%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,07%; giáo dục tăng 0,03%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.

Cũng trong tháng 6 có 2/11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,71% (tác động làm giảm CPI chung 0,14%); bưu chính viễn thông giảm 0,07%. Bình quân quý II/2023, CPI tăng 0,20% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm trước; trong đó 8/1.1 nhóm hàng có CPI tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,16%; văn hóa, giải trí, du lịch tương tăng 4,07%; đồ uống, thuốc lá tăng 3,49%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,74%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 1,32%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,47%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,35%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,13%.

Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 6 tháng năm nay giảm so với bình quân cùng kỳ: giáo dục giảm 4,43%; giao thông giảm 3,46%; bưu chính viễn thông giảm 0,38%.

