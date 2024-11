Điểm tin Kinh doanh 4/11: Giá vàng: Ổn định cả vàng miếng và vàng nhẫn

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/11: Tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt; Tiền gửi vào ngân hàng nào nhiều nhất hiện nay? - Giá vàng: Ổn định cả vàng miếng và vàng nhẫn Giá vàng 3/11 ổn định cả vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 87,5-89,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 2/11. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 2/11. Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết giá vàng SJC đang được mua vào ở mức công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 87,7-89,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 2/11. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 88-89,150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 2/11. Vàng PNJ tại Hà Nội công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 88-89,150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 2/11. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 2/11. Giá vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch mua vào 87,4 triệu đồng/lượng, bán ra 88,9 triệu đồng/lượng, đứng yên so kết phiên hôm 2/11. Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào - bán ra ở mức cao kỷ lục 88 - 88,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới vẫn duy trì trên mốc 2.735 USD/ounce. - Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/11: Tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt Tín hiệu đảo chiều sau khi chạm vùng kháng cự gần với sự xuất hiện của một mẫu nến phân phối đỏ đặc kéo dài, cho thấy rủi ro đang tăng lên. Tuy vậy, hoạt động phân phối ở vùng giá thấp tạm thời vẫn diễn ra trong mức độ kiểm soát khi thanh khoản chưa gia tăng đột biến. Lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 4/11. Áp lực bán sẽ còn tiếp diễn, nên hạn chế mua mới CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI) Ngày giao dịch cuối tuần trước có thanh khoản khớp lệnh gia tăng, cao nhất trong 5 phiên, cộng với đó là biên độ giảm điểm sâu khiến VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Bên cạnh đó, ngưỡng hỗ trợ “khoảng GAP tăng điểm của phiên ngày thứ 3 trong tuần” đã bị phá vỡ cho thấy tín hiệu tiêu cực đang chiếm ưu thế hơn. Điểm tích cực là đóng cửa tuần VN-Index vẫn có được sắc xanh nhẹ (+0,17%) và hình thành mẫu hình “Harami Cross” cho thấy áp lực bán của tuần trước đó đã chững lại. Tuy vậy, khối lượng khớp lệnh trên HSX của tuần tăng điểm hôm nay sụt giảm so với tuần trước (-19,9%) và thanh khoản của các phiên tăng điểm trong tuần không cao, thấp hơn so với các phiên giảm điểm. Vì vậy, áp lực bán chững lại từ tín hiệu của mẫu hình nến “Harami Cross” là thiếu tính thuyết phục. Chúng tôi cho rằng áp lực bán sẽ còn tiếp diễn sang các phiên trong tuần tới, nên chúng ta tiếp tục thận trọng, hạn chế việc mua mới. Chúng tôi kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.230 điểm sẽ giúp VN-Index có sự đảo chiều tăng điểm trở lại. Chỉ duy trì những mã chưa vi phạm ngưỡng cắt lỗ CTCK Vietcombank (VCBS) Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư bình tĩnh, rà soát lại danh mục cổ phiếu và chỉ duy trì những mã chưa vi phạm ngưỡng cắt lỗ, đồng thời giữ được biên độ sideway, hoặc thậm chí là zig zag đi lên đồng thời thu hút được lực cầu ổn định. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua đuổi khi chưa có tín hiệu xác nhận rõ ràng về xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại. Rủi ro xuyên thủng đáy ngắn hạn cần được lưu ý CTCK KB Việt Nam (KBSV) Tín hiệu đảo chiều sau khi chạm vùng kháng cự gần với sự xuất hiện của một mẫu nến phân phối đỏ đặc kéo dài, cho thấy rủi ro đang tăng lên. Tuy vậy, hoạt động phân phối ở vùng giá thấp tạm thời vẫn diễn ra trong mức độ kiểm soát khi thanh khoản chưa gia tăng đột biến. Nhìn chung, lực cầu bắt đáy vẫn được duy trì có thể giúp hãm lại đà rơi của VN-Index và mang lại cơ hội hồi phục phân hóa đối với một số mã dẫn dắt, nhưng rủi ro xuyên thủng đáy ngắn hạn và tiếp tục xu hướng điều chỉnh của VN-Index cần được lưu ý. Sau khi hạ tỷ trọng nắm giữ về mức an toàn ở vùng kháng cự gần, nhà đầu tư có thể chờ mở lại một phần vị thế trading gối đầu tại các vùng hỗ trợ kế tiếp. Tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt và kết quả kinh doanh quý III tích cực CTCK Asean Thị trường có xu hướng tiếp diễn rung lắc củng cố lại mức cân bằng 1.258 điểm trong tuần qua. Diễn biến tỷ giá chững lại trong ba phiên gần đây và động thái hút ròng của NHNN đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn áp lực trước đó giúp tâm lý chung tích cực hơn. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo của tỷ giá, hành động của SBV đối với thanh khoản thị trường liên ngân hàng để định hình xu hướng thị trường rõ ràng hơn. Mặt khác Chỉ số PMI tháng 10 vượt trên ngưỡng 50 giúp gia tăng kì vọng cho nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Chúng tôi duy trì quan điểm đánh giá tích cực về triển vọng thị trường trung và dài hạn, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt và kết quả kinh doanh quý III tích cực, chờ đợi giải ngân khi các dấu hiệu xác nhận cân bằng xuất hiện và định giá về mức hấp dẫn. - Thị trường nông sản: Xuất khẩu gạo 2024 khả năng đạt kỷ lục mới Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu được 8,13 triệu tấn gạo. Với tốc độ xuất khẩu 10 tháng qua và khả năng sản xuất trong nước thì xuất khẩu gạo sẽ đạt trên 8 triệu tấn và sẽ vượt kỷ lục của 2023. Giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động. Giá xuất khẩu gạo giảm cùng chung xu hướng với các nhà xuất khẩu lớn. Tuy nhiên, với kết quả xuất khẩu gạo tích cực từ đầu năm, xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2024 có thể đạt kỷ lục mới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 10 năm 2024 ước đạt 800.000 tấn với 505 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng đạt gần 7,8 triệu tấn với 4,86 tỷ USD, tăng 10,2% về khối lượng và tăng 23,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2024 ước đạt 626,2 USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu được 8,13 triệu tấn gạo. Với tốc độ xuất khẩu 10 tháng qua và khả năng sản xuất trong nước thì xuất khẩu gạo sẽ đạt trên 8 triệu tấn và sẽ vượt kỷ lục của 2023. Theo các thương nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long, tuần qua gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 520-525 USD/tấn, thấp hơn mức 532 USD/tấn của tuần trước. - Tiền gửi vào ngân hàng nào nhiều nhất hiện nay? Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 29 ngân hàng, BIDV đang tạm giữ vị trí quán quân về tiền gửi sau 9 tháng đầu năm 2024 với số dư hơn 1,87 triệu tỷ đồng. Theo thống kê của Mekong ASEAN từ 29 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính (không bao gồm Agribank), tổng số dư tiền gửi khách hàng các ngân hàng đã tăng 7,2% so với đầu năm, đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2024. Xét về số dư tuyệt đối, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tạm thời dẫn đầu về lượng tiền gửi, đạt hơn 1,87 triệu tỷ đồng tính đến hết ngày 30/9, tăng 9,9% tương đương 169.035 tỷ đồng so với đầu năm. Vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng lần lượt thuộc về 2 ngân hàng Big4 là VietinBank và Vietcombank. Theo đó, VietinBank ghi nhận số dư tiền gửi là 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Vietcombank ghi nhận số dư tiền gửi 1,43 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với đầu năm. Trong nhóm cổ phần, MB tiếp tục là ngân hàng nhận nhiều tiền gửi nhất, với số dư đạt 627.567 tỷ đồng, tăng 10,6% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, nếu so với nhóm các ngân hàng quốc doanh, số dư tiền gửi của ngân hàng dẫn đầu nhóm tư nhân chỉ bằng gần một nửa. Top 5 và Top 6 về số dư tiền gửi khách hàng lần lượt thuộc về Sacombank và ACB, đây cũng là 2 ngân hàng ghi nhận mức tiền gửi trên 500.000 tỷ đồng, cụ thể, Sacombank ghi nhận 566.724 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; ACB ghi nhận 512.124 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Những cái tên còn lại trong Top 10 số dư tiền gửi khách hàng 9 tháng đầu năm đều đuổi nhau "sát sao" với Techcombank, VPBank, SHB và HDBank lần lượt ghi nhận 494.954 tỷ đồng; 475.782 tỷ đồng; 471.799 tỷ đồng; 397.019 tỷ đồng. - Xả mạnh trong quý III, Warren Buffett còn nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu Apple? Huyền thoại Warren Buffett đã bán một lượng lớn cổ phiếu Apple trong quý III. Huyền thoại Warren Buffett đã bán một lượng lớn cổ phiếu Apple trong quý III, qua đó thu hẹp vị thế lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway trong 4 quý liên tiếp. Theo báo cáo tài chính được công bố vào sáng ngày 2/11, tập đoàn có trụ sở tại thành phố Omaha (bang Nebraska) nắm giữ khoảng 69,9 tỷ USD cổ phiếu Apple tại thời điểm cuối tháng 9. Điều đó cho thấy Chủ tịch Buffett đã bán ra một phần tư cổ phần của Berkshire trong nhà sản xuất iPhone. Đến cuối quý III, Berkshire còn nắm giữ khoảng 300 triệu cổ phiếu Apple, giảm 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh Buffett tiếp tục đà bán ra và không mua lại cổ phiếu Berkshire, khối tiền mặt của tập đoàn đã vượt mốc 300 tỷ USD trong quý III. Theo báo cáo, Berkshire đã chứng kiến khối tiền mặt của mình tăng từ 276,9 tỷ USD vào cuối quý II lên mức kỷ lục 325,2 tỷ USD trong quý III. Ngoài bán mạnh Apple, Buffett còn xả thêm cổ phiếu lớn thứ hai trong danh mục của Berkshire là Bank of America. Kể từ giữa tháng 7, Berkshire thu về hơn 10 tỷ USD khi bán cổ phần trong Bank of America. Hoạt động mua cổ phiếu quỹ chậm lại vào đầu năm nay khi cổ phiếu Berkshire tăng vượt trội so với thị trường chung và đạt mức cao kỷ lục. Vì vậy, Berkshire chỉ mua khoảng 345 triệu USD cổ phiếu quỹ trong quý II, thấp hơn đáng kể con số 2 tỷ USD trong quý trước đó.