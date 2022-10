Điểm tin kinh doanh 4/10: Giá dầu thế giới bật tăng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9 tháng năm 2022, hoạt động tiêu thụ nông sản, phát triển thị trường được mở rộng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS khoảng 74,7 tỷ USD, tăng 10,7% so với CKNT; trong đó xuất khẩu (XK) ước khoảng 40,8 tỷ USD, tăng 15,2% so với CKNT; nhập khẩu (NK) ước khoảng 33,9 tỷ USD, tăng 5,7%; xuất siêu khoảng 6,9 tỷ USD, gấp 2 lần so với CKNT.

Về xuất khẩu, nhóm nông sản chính trên 16,8 tỷ USD, tăng 7,5%; lâm sản chính khoảng 13,3 tỷ USD, tăng 10,8%; thủy sản trên 8,5 tỷ USD, tăng 38,0%; chăn nuôi 265,5 triệu USD, giảm 18,4%.

- Sau vụ rau VietGAP dỏm, 12 đơn vị cấp chứng nhận vào 'tầm ngắm'

Liên quan đến vụ rau VietGAP dỏm vào siêu thị mới đây, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo rà soát, đánh giá lại quá trình hoạt động cấp phép đối với 12 đơn vị có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận VietGAP, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại tất cả các tiêu chuẩn, quy định, chế tài, xem còn phù hợp hay không, cần sửa cái gì phải làm ngay.