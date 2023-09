Điểm tin kinh doanh 30/9: Giá vàng xuống mức thấp nhất trong 9 tháng qua

Vùng biên độ tăng quanh 2% ngoài vài mã VN30 là VRE, VPB, VHM thì cũng toàn các mã trung bình tới nhỏ đạt thanh khoản tốt như SZL, CII, DIG, NTL. Có thể thấy nhóm cổ phiếu bất động sản xuất hiện khá dày trong nhóm thanh khoản cao nhất cũng như nhóm tăng giá tốt nhất. Chỉ số VNREAL sàn HoSE đóng cửa tăng 1,65%, mạnh nhất trong số các chỉ số nhóm ngành. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là tất cả các mã bất động sản đều mạnh như nhau, thậm chí có hàng chục mã vẫn giảm mạnh như TCH, VRC, TDH, IDJ, KBC, NVL, HDC…

Sự phân hóa là điều đang xảy ra, một phần vì dòng tiền đang không tốt. Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố giảm bán hơn là có lực cầu mạnh. Do đó tùy từng mã, hoặc giá đã giảm nhiều tự tạo áp lực cắt lỗ, hoặc giá đã giảm sâu trước đó và bán tháo đã dừng lại mà giá biến động khác nhau. Thêm nữa, khi tiền hạn chế thì không thể dàn trải ra hầu hết các cổ phiếu được.

Hôm 29/9 là phiên chốt NAV quý 3, nhưng diễn biến thị trường không thật sự tốt. Đã không có đợt kéo giá hưng phấn nào, thậm chí dòng tiền còn đứng ngoài. Thêm nữa khối ngoại có một ngày xả lớn với mức rút ròng 536,9 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trên HNX khối này có giao dịch mua ròng 107 tỷ đồng ở HUT. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE của khối này chiếm khoảng 7,4% giao dịch của sàn, bán ra chiếm 11,2%.

Ba phiên đầu tuần này nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận mua ròng 1.772 tỷ đồng và hai phiên cuối tuần bán ròng khoảng 950 tỷ đồng với cổ phiếu sàn HoSE. Đây có thể là kết quả của các giao dịch lướt sóng ngắn hạn.

- Bất chấp khó khăn, người Việt vẫn chi 4,6 triệu tỷ đồng cho tiêu dùng

Người Việt đã 'móc hầu bao' gần 4,6 triệu tỷ đồng cho chi tiêu trong 9 tháng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16% và du lịch lữ hành tăng 47,7%.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại của cả nước trong tháng Chín sôi động hơn so với tháng Tám, do có kỳ nghỉ Lễ 2/9 và học sinh bước vào năm học mới. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 524,6 nghìn tỷ đồng và tăng 2,4% so với tháng trước đồng thời tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 9 tháng, người Việt đã “móc hầu bao” gần đạt 4,6 triệu tỷ đồng cho chi tiêu và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 47,7%.

- Ra mắt sàn giao dịch tín chỉ carbon đầu tiên tại Việt Nam