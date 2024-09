Điểm tin Kinh doanh 30/9: Giá vàng: Không có biến động

Công ty chứng khoán "ồ ạt" nâng vốn nắm bắt cơ hội thị trường nâng hạng; Ngân hàng Nhà nước đã có dự thảo Thông tư tái cơ cấu nợ hỗ trợ bà con sau bão - Giá vàng: Không có biến động Giá vàng hôm 29/9 tiếp tục duy trì sự ổn định về giá ở các thương hiệu vàng và vàng nhẫn so với ngày hôm 28/9. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 81,50 triệu đồng/lượng mua vào - 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 81,50 triệu đồng/lượng mua vào - 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 81,50 triệu đồng/lượng và 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 82,50 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 83,30 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 82,50 triệu đồng và bán ra ở mức 83,30 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu duy trì ổn định so với hôm 28/9, niêm yết lần lượt ở mức 82,54 triệu đồng/lượng mua vào và 83,44 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 82,70 triệu đồng/lượng mua vào và 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Với bối cảnh thế giới hiện tại, các chuyên gia đều đưa ra nhận định giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, đặc biệt là do nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn tăng mạnh sau những bất ổn chính trị tại Trung Đông. Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường của Exinity Group, cho rằng giá vàng thế giới không gặp nhiều trở ngại để có thể đạt 2.700 USD/ounce vào cuối năm 2024. Thậm chí, giá vàng có thể chinh phục mốc 3.000 USD/ounce nếu nền kinh tế Mỹ không rơi vào suy thoái sau các đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo. Chiến lược gia thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures dự báo, vàng có thể chinh phục mốc 2.700 USD/ounce trong tuần này nếu thị trường lao động suy yếu và các quan chức Fed đều tái khẳng định việc cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới. - Công ty chứng khoán "ồ ạt" nâng vốn nắm bắt cơ hội thị trường nâng hạng Cuộc đua tăng vốn của các công ty chứng khoán tiếp tục nóng lên với kỳ vọng nắm bắt cơ hội khi thị trường được nâng hạng, đặc biệt là cho vay margin, các công ty chứng khoán ồ ạt phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ. Mới đây, Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố kế hoạch tăng vốn gấp 9 lần, lên gần 20.000 tỉ đồng. Theo đó, công ty sẽ phát hành thêm 1,74 tỉ cổ phiếu, tăng lên hơn 1,96 tỉ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên 19.613 tỉ đồng. Nếu phát hành thành công, TCBS sẽ trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ top đầu thị trường. Cuối tháng 8, Công ty cổ phần chứng khoán SSI đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. SSI dự kiến phát hành thêm tổng cộng hơn 453,3 triệu cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỉ đồng lên gần 19.645 tỉ đồng, củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán. Trước đó, vào tháng 7, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VND) đã chào bán thành công gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 5%, tương đương với việc phát hành thêm gần 61 triệu cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của VNDirect đã tăng từ 12.178 tỉ đồng lên gần 15.223 tỉ đồng. Liên tục chào bán để tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần chứng khoán VIX vừa hoàn tất việc nâng vốn điều lệ lên 14.585 tỷ đồng. Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực đầu tư tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán. Sau tăng vốn, chứng khoán VIX đã lọt top công ty chứng khoán niêm yết có vốn điều lệ cao nhất ngành, chỉ xếp sau SSI (15.111 tỷ đồng), VNDirect (15.223 tỷ đồng)… Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap vừa chốt danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 30%. Cùng với đó, Vietcap muốn chào bán gần 144 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 22% trên sàn. Nếu hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ, công ty sẽ tiếp tục nâng vốn lên hơn 7.180 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín (VTSS) vừa thông qua việc đổi tên, chuyển trụ sở công ty, và tăng vốn. Chứng khoán Việt Tín sẽ đổi tên thành Chứng khoán VTG, chuyển về địa chỉ mới tại tòa nhà Bến Thành Tower (Quận 1, TPHCM). Công ty còn có kế hoạch tăng vốn đầy tham vọng, với phương án chào bán riêng lẻ hơn 286 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng 22 lần, từ 138 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. - Ngân hàng Nhà nước đã có dự thảo Thông tư tái cơ cấu nợ hỗ trợ bà con sau bão Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (SBV) Nguyễn Thị Hồng, dư nợ của các tổ chức tín dụng (TCTD) bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3(Yagi) khoảng 165.000 tỷ đồng với hơn 94.000 khách hàng chịu ảnh hưởng. Đặc biệt, liên quan tới việc triển khai Nghị quyết 143/NQ-CP của Chính phủ được xem là lực đẩy quan trọng cho các doanh nghiệp phục hồi sau bão lũ, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: SBV đã dự thảo Thông tư tái cơ cấu nợ và xin ý kiến rộng rãi của các doanh nghiệp, người dân. “Phía SBV đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tư pháp để ban hành Thông tư theo hướng rút gọn; chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ động tính toán các phương án hỗ trợ, xem xét cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay, thiết kế các gói tín dụng mới”, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết. Hiện, các TCTD trong hệ thống tích cực rà soát đánh giá thiệt hại; đồng thời chủ động có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị tác động bởi cơn bão. - Tỷ giá USD: Đồng USD tiếp đà giảm Sáng 29/9/2024, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.118 VND - giảm 30VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD (DXY) hiện ở mức 100,42 điểm - giảm tuần 0,30%. Thị trường trong nước, hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng 29/9 ghi nhận đi ngang tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,390 và mức bán ra là 24,760 không tăng giảm so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 28/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD. Thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,42 điểm, giảm 0,14 điểm so với giao dịch ngày 28/9/2024. - Tỷ phú Mark Zuckerberg gia nhập 'câu lạc bộ 200 tỷ USD' Theo Chỉ số Tỷ phú do hãng tin Bloomberg thống kê và theo dõi, nhà sáng lập công ty Meta (công ty mẹ của các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads…), Mark Zuckerberg, đã tăng số tài sản cá nhân của mình thêm 73,4 tỷ USD trong năm 2024, với tổng tài sản hiện đạt 201 tỷ USD. Như vậy, ông Mark đã chính thức lọt vào “câu lạc bộ tỷ phú 200 tỷ USD” cùng với ba thành viên duy nhất là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla và nền tảng X Elon Musk, nhà sáng lập công ty thương mại điện tử Amazon Jeff Bezons và CEO của thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới LVMH Bernard Arnault. Thống kê của Bloomberg cho thấy, tỷ phú Musk - hiện sở hữu khối tài sản trị giá 272 tỷ USD - là người giàu nhất thế giới. Tiếp theo, tỷ phủ Bezons sở hữu 211 tỷ USD, đứng thứ hai. Xếp ở vị trí thứ ba là tỷ phú Arnault với 207 tỷ USD. Nhờ khối tài sản tăng lên trong năm nay, tỷ phú Zuckerberg hiện giàu thứ tư thế giới, nhưng rất có thể sẽ sớm vượt qua người đằng trước để vươn lên vị trí thứ ba trong thời gian tới.