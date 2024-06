Điểm tin kinh doanh 30/6: Giá vàng: ‘Bất động’

Sáng 29/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.260 VND/USD – giảm 4 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,87 điểm – giảm 0,04% so với giao dịch ngày 28/6.

Có 3 phiên giao dịch giữa tuần với thanh khoản sụt giảm mạnh khiến thanh khoản cả tuần cũng sụt giảm so với tuần trước đó.

Đóng cửa tuần giao dịch (ngày 24 đến 28-6), chỉ số VN-Index giảm mạnh 36,7 điểm (-2,86%) so với phiên cuối tuần trước, xuống mức 1.245,32 điểm.

Ba phiên tích lũy đi ngang sau phiên giảm sâu chưa thể ngăn cản được áp lực bán, khi tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do thiết lập mức đỉnh lịch sử, vượt mốc 26.000 VND tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Áp lực bán vì thế tiếp tục dâng cao trong phiên giao dịch cuối tuần, khiến VN-Index có một tuần giao dịch tiêu cực.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.674 VND/Euro - 27.271 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.223 VND/USD và bán ra là 25.473 VND/USD giảm 4 VND ở 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày 19/6. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm ở 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.903 – 25.973 VND/USD giảm 41 VND ở chiều mua và 51 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 28/6.

- Du khách Hàn Quốc lại đông nhất Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến đến Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Châu Á vẫn là là thị trường gửi khách lớn nhất tại Việt Nam với hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng 65,7%. Tiếp đến là châu Âu với hơn 1 triệu lượt khách, tăng 52,4%; châu Mỹ là 536.800 lượt, tăng 13,4%; sau đó là châu Úc và châu Phi lần lượt là 266.600 lượt và 25.300 lượt, tăng 31,8% và 104,4%.

Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam năm nay với 2,28 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 1,9 triệu lượt. Các thị trường trong top 10 còn lại gồm Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ , Australia, Malaysia, Campuchia.