Điểm tin Kinh doanh 30/10: Giá vàng: Đi ngang

Mirae Asset "đo" phản ứng của chứng khoán Việt Nam sau bầu cử Tổng thống Mỹ; Sẽ thu thuế VAT với hàng hóa giá trị nhỏ bán qua sàn thương mại điện tử - Giá vàng: Đi ngang Giá vàng chiều 29/10: Theo ghi nhận giá vàng trên thị trường trong nước đi ngang, không có biến động so với hôm 28/10. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 87 triệu đồng/lượng mua vào, 89 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 87,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 100 nghìn đồng/lượng), 89 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 87 triệu đồng/lượng mua vào, 89 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,98 triệu đồng/lượng mua vào, 88,98 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,98 triệu đồng/lượng mua vào, 88,98 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội: 87,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua), 88,9 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thế giới giá vàng hạ nhiệt trong phiên giao dịch đầu tuần 28/10 khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD tăng lên, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Khoảng 0 giờ 55 phút sáng ngày 29/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 2.743,31 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong ba tháng. Chỉ số đồng USD cũng đang trên đà ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4-2022, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài. Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng TD Securities, nhận định giá vàng có thể đạt mức 2.800 USD/ounce trong tuần này vì cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra khiến mọi người ngần ngại bán vàng (do tâm lý tìm đến tài sản an toàn trong thời điểm bất ổn). Vì vậy, bất kỳ yếu tố nào kích thích hoạt động mua vàng cũng sẽ có tác động mạnh hơn bình thường, đẩy giá vàng lên cao. - Vingroup, VinFast ký kết hợp tác chiến lược với 4 đối tác tại Trung Đông Trong khuôn khổ chuyến công du tới Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tập đoàn Vingroup, Công ty VinFast với 4 đối tác hàng đầu tại khu vực Trung Đông về phát triển hàng hải, đóng tàu; khai thác bền vững đất biển; chuyển đổi số và hợp tác trong lĩnh vực xe điện, giao thông xanh. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - UAE, Tập đoàn Vingroup đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với ba đối tác Trung Đông là AD Ports Group, NMDC, Benya Technologies; Công ty VinFast ký MOU với Emirates Driving Company (EDC). Các bên sẽ tập trung hợp tác trong 4 lĩnh vực chiến lược đầu tư kinh doanh trọng điểm. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Vingroup và Benya Technologies, doanh nghiệp đại diện cho một nhóm các nhà đầu tư đến từ Trung Đông và châu Phi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam - sẽ cùng đánh giá tính khả thi và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án, bao gồm một dự án trung tâm dữ liệu siêu lớn, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện và xử lý nước đáp ứng yêu cầu của trung tâm dữ liệu. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 3,5 tỷ USD. VinFast (thuộc Vingroup) cũng ký MOU với Emirates Driving Company (EDC), công ty đào tạo lái xe và an toàn đường bộ của Abu Dhabi nhằm hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm: xe điện, đào tạo lái xe ở Việt Nam và đầu tư nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp của Abu Dhabi. Theo thỏa thuận, EDC sẽ dẫn đầu một liên danh dự kiến đầu tư vào VinFast. Về phía VinFast, bên cạnh việc tiếp cận nguồn vốn, VinFast cũng có thể tận dụng kinh nghiệm của EDC trong lĩnh vực đào tạo lái xe và an toàn giao thông, góp phần xây dựng một hệ sinh thái giao thông điện hóa toàn diện. 4 lĩnh vực Vingroup, VinFast đã ký kết MOU với các tập đoàn hàng đầu UAE đều là dựa trên lợi thế tự nhiên sẵn có của Việt Nam là kinh tế biển; đồng thời khai thác tối đa thế mạnh đã được khẳng định của Vingroup trong phát triển đô thị, du lịch, hậu cần dịch vụ, công nghệ và công nghiệp. - Sẽ thu thuế VAT với hàng hóa giá trị nhỏ bán qua sàn thương mại điện tử Thông tin với đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ sẽ bãi bỏ Quy định 78 và đưa vào dự thảo Luật Thuế GTGT (sửa đổi) lần này về việc không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử có giá trị nhỏ. Ngày 29/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Giải trình một số ý kiến đại biểu Quốc hội về thuế GTGT đối với hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, hiện nay nhiều quốc gia đã bỏ quy định này để tránh thất thu ngân sách và đảm bảo công bằng thương mại. Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Singapore và Thái Lan đều đã áp dụng thuế GTGT cho tất cả hàng hóa nhập khẩu, bất kể giá trị. Trước lo lắng của một số đại biểu Quốc hội về việc các sàn thương mại điện tử “xé nhỏ” đơn hàng để né thuế, Phó Thủ tướng nhìn nhận, việc miễn thuế cho hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử đã tạo điều kiện cho việc này xảy ra, tạo cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa trong nước và gây thất thu ngân sách. Do vậy, trong dự thảo luật lần này đã bổ sung quy định không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu qua các sàn thương mại điện tử có giá trị nhỏ. Việc này nhằm đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh, tăng thu ngân sách và bảo vệ doanh nghiệp nội địa. - Gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, bitcoin vượt mốc 70.000 USD Bitcoin đã vượt mốc 70.000 USD khi các nhà đầu tư đang đếm ngược đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ và các doanh nghiệp lớn trong ngành tiền số chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá bitcoin sáng nay đã tăng vượt mốc 70.000 USD, mức cao nhất của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong vòng 5 tháng qua. Tính riêng 24 giờ qua, thị giá bitcoin đã tăng 2,5%. Nhờ nhịp tăng này, vốn hóa của bitcoin cũng được mở rộng lên mốc 1.380 tỷ USD. Đợt tích lũy mới nhất này đưa mức tăng giá hàng năm của bitcoin lên khoảng 65%. Trong khi đó, vàng và chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 lần lượt tích lũy 32% và 24%. Theo CNBC, bitcoin khởi sắc trong bối cảnh MicroStrategy, công ty nắm nhiều bitcoin nhất thế giới, sắp công bố kết quả kinh doanh. Cổ phiếu Micro Strategy cũng chứng kiến chuỗi 7 tuần tăng giá, dài nhất trong 4 năm qua. Theo các chuyên gia, một chu kỳ cắt giảm lãi suất mới từ các ngân hàng trung ương lớn vẫn là nền tảng cho đợt tăng giá này. Ngoài ra, giới phân tích cũng nghiêng về khả năng đang hoặc sắp diễn ra dòng vốn lớn mới đổ vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay có trụ sở tại Mỹ. Từ giữa năm đến nay, bitcoin liên tục giao dịch trong phạm vi 55.000-70.000 USD. Với hàng loạt sự kiện diễn ra trong thời gian tới như ngày bầu cử (5/11) hay ngày điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (7/11), bitcoin có thể đang chuẩn bị cho một cú đột phá. - Mirae Asset "đo" phản ứng của chứng khoán Việt Nam sau bầu cử Tổng thống Mỹ Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ sau bầu cử có xác suất điều chỉnh trong ngắn hạn cao hơn. Đồng nghĩa với việc chứng khoán Việt Nam có thể sẽ chịu ảnh hưởng nhẹ trong ngắn hạn. Ngày 5/11/2024 theo giờ Việt Nam, bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra giữa 2 ứng viên: Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Cựu Tổng thống Donald Trump. Kết quả chung cuộc sẽ định hình xu hướng mới đối với không chỉ nước Mỹ, mà còn tác động nhiều mặt tới các nền kinh tế khác, bao gồm Việt Nam. Đối với nền kinh tế Việt Nam, việc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ Mỹ đắc cử đều có ít nhiều tác động lên nền kinh tế ở cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Đối với đảng Cộng hòa, việc ông Donald Trump lên nắm quyền sẽ tạo ra nhiều tác động và thay đổi mạnh mẽ chính sách. Việt Nam có thể hưởng lợi dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, do Mỹ đánh thuế cao các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ gặp rủi ro từ các chính sách bảo hộ hàng hóa trong nước và thỏa thuận thương mại khắt khe của Mỹ. Cụ thể tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác 10 - 20%. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, theo thống kê, 9 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 88,16 tỷ (tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, hàng dệt may là các sản phẩm chủ đạo. Ngoài ra, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, ghi nhận đạt 104,81 tỷ USD (tăng 32,4% so với đầu năm), có thể ảnh hưởng bất lợi nếu Mỹ đánh thuế lên sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc được sản xuất tại nước thứ 3. Đối với đảng Dân chủ, nếu bà Kamala Harris cầm quyền, chính sách không có quá nhiều thay đổi, tiếp tục kế thừa những chính sách dưới thời ông Biden. Bà Harris chủ trương hoạt động hợp tác đa phương, thúc đẩy việc tham gia vào các tổ chức thương mại quốc tế. Nếu bà Harris tái gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam sẽ có lợi thế vì thuộc thành viên trong khối này, từ đó thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu. Yếu tố đáng lưu ý khi xét đến nợ công tại Mỹ, đã tăng vọt từ dưới 20 nghìn tỷ trước đại dịch lên gần 35 nghìn tỷ, theo CBO (Congressional Budget Office) dự đoán, nợ công có thể tăng từ 99% GDP vào cuối năm 2024 lên 116% GDP vào 2034. "Chúng tôi nhận thấy, cả hai chính sách của 2 ứng viên tổng thống đều có khả năng làm tăng nợ công của Mỹ, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, rủi ro lạm phát hiện hữu tác động đến chính sách cắt giảm lãi suất của FED, kéo theo đồng đô la mạnh lên và sự mất giá các đồng tiền khác. Xem xét một vài nhóm ngành cụ thể để thấy những tác động khác nhau giữa 2 chính sách có phần trái ngược nhau của ông Trump và bà Harris. Chính sách của bà Harris không gây ảnh hưởng quá nhiều lên nền kinh tế Việt Nam, nhưng ở chiều ngược lại, chính sách ông Trump có thể tạo nên tác động kép cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế việc thực thi chính sách và những tác động cụ thể sẽ ít nhiều thay đổi”, Mirae Asset cho biết. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ nói chung không tạo ra nhiều tác động. Tuy nhiên, với những thống kê trước đây, thị trường chứng khoán Việt Nam luôn cho tương quan dương so với chứng khoán Mỹ. Độ tương quan giữa S&P 500 và VN-Index trong tháng gần nhất là 27%, trong quý gần nhất là 76%, nên diễn biến chứng khoán Mỹ dự báo tác động đáng kể đến diễn biến VN-Index trong ngắn hạn. Như phân tích ở trên, diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ sau bầu cử có xác suất điều chỉnh trong ngắn hạn cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc chứng khoán Việt Nam có thể sẽ chịu ảnh hưởng nhẹ trong ngắn hạn.