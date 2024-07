Điểm tin kinh doanh 3/7: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng tốc 'chạm' giá vàng SJC

- Thanh khoản cổ phiếu SHB dẫn đầu toàn thị trường

Với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 19,2 triệu đơn vị đã đưa thanh khoản cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đứng đầu toàn thị trường trong phiên sáng 2/7, cách biệt hoàn toàn so với vị trí số 2.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 1/7 đã có thông báo liên quan đến kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu tại SHB.

Cụ thể, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng một cổ phiếu nhận về 500 đồng là ngày 19/7, thời gian triển khai chi trả từ 6/8.

Quyết định của HĐQT SHB được triển khai theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phương án trả cổ tức năm 2023. Đại hội đã thông qua tỷ lệ cổ tức 2023 là 16% gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng.

Với lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2023 của SHB là 7.320 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ còn 5.929 tỷ đồng. Ngân hàng này dự kiến dùng 5.859 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 16%. Trong đó, SHB dùng 1.831 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt và 4.028 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 11%).

- Chữ ký số góp phần đảm bảo xác thực an toàn các giao dịch tài chính, ngân hàng

Nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch trực tuyến, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng các biện pháp xác thực an toàn, trong đó chữ ký số là một trong những biện pháp xác thực có thể sử dụng để xác thực trong cả 4 loại giao dịch (A, B, C D). Hiện, VNPT-CA đã sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và giải pháp để cung cấp chữ ký số đến người dùng một cách an toàn và thuận tiện nhất.