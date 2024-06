Điểm tin kinh doanh 3/6: Các địa điểm ngân hàng bắt đầu bán vàng từ hôm nay 3-6

- Cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/6

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 3/6 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu STB

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB – sàn HOSE) có thu nhập lãi thuần đạt 5.951 tỷ đồng (tăng 5,6% so với quý trước và tăng 2% so với cùng kỳ); TOI đạt 6.875 tỷ đồng (tăng 2,5% so với quý trước, tăng 1,1% so với cùng kỳ). Chi phí trích lập dự phòng duy trì mức thấp tương đương quý IV/2023, đạt 678 tỷ đồng (tăng 24,6% so với quý trước, giảm 32,3% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế cải thiện tốt, đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Theo thông tin từ ĐHCĐ thường niên 2024, STB đã bán thành công khoản nợ liên quan đến khu công nghiệp Phong Phú. Đến thời điểm hiện tại STB đã thực thu 20% tổng giá trị bán, dự thu tiếp 40% trong năm 2024 và 40% còn lại trong năm 2025. KBSV kỳ vọng STB sẽ ghi nhận thu nhập khác từ thương vụ khoảng 1.336 tỷ đồng trong năm 2024 sau khi trích lập toàn bộ phần nợ trái phiếu VAMC.

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, STB đặt kế hoạch dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, NPL<2%, lợi nhuận trước thuế đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cùng kỳ. Theo quan điểm của KBSV, STB sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn kế hoạch đã đề ra dựa trên: (1) NIM duy trì ở mức tốt nhờ chi phí vốn được cải thiện; (2) Chất lượng tài sản vẫn đang được kiểm soát tốt; (3) Nguồn thu từ thương vụ bán khu công nghiệp Phong Phú.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu STB. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 40.000 đồng/CP, cao hơn 41,6% so với giá tại ngày 30/05/2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu POW

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi tăng 4,8% giá mục tiêu đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) lên 13.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi do chúng tôi tăng 1% dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2024-2028 và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025. Những thay đổi này dựa trên kết quả kinh doanh vững chắc của POW trong quý 1 (được thúc đẩy bởi nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng ở miền Bắc), mức lỗ dự phóng năm 2024 thấp hơn từ NT2, và dự báo giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) cao hơn trong giai đoạn dự báo do dự báo nhu cầu điện toàn quốc cao hơn.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2024 của POW sẽ tăng 36,5%, được thúc đẩy bởi việc lợi nhuận của nhà máy điện Vũng Áng tăng gấp 3 lần (dựa trên giả định của chúng tôi về việc nhà máy này hoạt động với tối đa công suất, giá CGM cao tại miền Bắc và 300 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm), và lợi nhuận của nhà máy điện Cà Mau tăng hơn 3 lần nhờ sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PPC

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi điều chỉnh tăng 12% giá mục tiêu cho PPC lên 16.700 đồng/CP và duy trì khuyến nghị khả quan. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) định giá cho mảng sản xuất điện riêng lẻ của PPC tăng 10%, nhờ dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 tăng 4.7% của chúng tôi; (2) định giá cho HND tăng 12%, phản ánh dự báo tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2024-2028 tăng 6,1%; (3) định giá cho QTP tăng19%, phản ánh dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 tăng 15,9% và (4) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2025.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-28 do giả định giá bán trung bình (ASP) của chúng tôi đối với giá thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) dự kiến tăng, như đã nêu trong Báo cáo Ngành Nhiệt điện ngày 16/05/2024 của chúng tôi. Mức tăng này lớn hơn mức cổ tức dự kiến giảm vào năm 2024 khi chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo chia cổ tức tiền mặt từ QTP và HND theo nghị quyết từ ĐHCĐ của 2 công ty trên.

- Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong danh sách 267 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế vừa được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đứng đầu với khoản nợ hơn 1.678 tỉ đồng. Ngoài ra có các đơn vị kinh doanh vàng, bất động sản.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 267 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố công khai danh sách 267 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 4.604 tỉ đồng tính đến thời điểm tháng 4/2024.

Điểm danh một số doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế này như: Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.678 tỉ đồng; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng nợ hơn 179 tỉ đồng; Công ty giày Hiệp Hưng nợ 128 tỉ đồng; Công ty TNHH Timatex nợ hơn 118 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 nợ hơn 95 tỉ đồng…

Lĩnh vực kinh doanh vàng có 2 doanh nghiệp nợ thuế, gồm: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành nợ hơn 449 triệu đồng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ nợ 118 triệu đồng.

- Chứng khoán VNDirect đi vay 10.000 tỷ đồng

Công ty CP Chứng khoán VNDirect thông qua việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh tại VietinBank với tổng hạn mức 10.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường, bảo lãnh phát hành chứng khoán...

Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) thông qua việc sử dụng vốn vay, bảo lãnh tại VietinBank với tổng hạn mức 10.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức cho vay ngắn hạn tối đa 10.000 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh vay vốn tối đa là 4.500 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3, VNDirect ghi nhận tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 19.054 tỷ đồng, bằng 111,3% vốn chủ sở hữu.

Hôm 30/5, VNDirect đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành thêm khoảng 61 triệu cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tương ứng chào bán thêm gần 244 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, từ đó huy động hơn 2.435 tỷ đồng.