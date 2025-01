Điểm tin Kinh doanh 3/1: Giá vàng: Tăng sốc cả triệu đồng mỗi lượng, vàng SJC vọt lên ngưỡng 85 triệu đồng

Vietjet huy động 5.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng; Giá Bitcoin có thể vượt 250.000 USD năm 2025? - Giá vàng: Tăng sốc cả triệu đồng mỗi lượng, vàng SJC vọt lên ngưỡng 85 triệu đồng Giá vàng thế giới hôm 2/1 không thay đổi nhiều, giao dịch ở mức 2.631,6 USD/ounce, do nhiều thị trường chưa mở cửa trở lại sau ngày nghỉ Tết Dương lịch 2025. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu bật tăng mạnh. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 85 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 84,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn, vàng miếng trong nước tăng cao khi mở cửa giao dịch ngày đầu tiên của năm mới. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 2/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 83,5-85 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 800 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1,5 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 83,3 triệu đồng/lượng, bán ra 84,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,2 triệu đồng/lượng và bán ra 84,2 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 800 nghìn đồng/lượng (bán ra) so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so mức kết phiên hôm 1/1, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 84-84,8 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 83,9 triệu đồng/lượng và bán ra mức 85 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 11 giờ ngày 2/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng nhẹ 7 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.631,6 USD/ounce. Giá vàng thế giới không thay đổi nhiều do nhiều thị trường chưa mở cửa trở lại sau ngày nghỉ Tết Dương lịch 2025. Nhu cầu trú ẩn an toàn và việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương là các chất xúc tác thúc đẩy đà tăng của vàng trong năm 2024, giúp kim loại quý này có được mức tăng hơn 26% trong năm, mức tăng tốt nhất kể từ năm 2010. Giới chuyên gia cho rằng, các yếu tố này vẫn sẽ đóng vai trò lực đẩy cho kim loại quý này trong năm mới. Đối với năm 2025, triển vọng lãi suất của Mỹ sẽ vẫn là động lực chính thúc đẩy giá vàng. Các chính sách thương mại của ông Trump và quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bức tranh lạm phát. Dự báo về biến động của vàng trong tháng đầu tiên của năm nay, chuyên gia phân tích tiền tệ Justin Low của ForexLive cho rằng, vàng thường hoạt động tốt nhất vào tháng 1, nhưng trong năm mới này có nhiều yếu tố khiến kim loại màu vàng này trở nên khác biệt. Vấn đề khác mà Low nhận thấy là triển vọng kỹ thuật đối với kim loại vàng đã xấu đi phần nào trong tuần qua. Theo quan sát của mình, ông nhận thấy giá giảm xuống dưới mức trung bình động 100 ngày lần đầu tiên sau hơn 1 năm. Dù giá đã tăng trở lại trong các phiên sau đó nhờ lực mua từ giới đầu tư, nhưng chuyên gia này lưu ý, đó cũng là một tín hiệu không mấy tốt cho vàng. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo, nếu không có biến động gì lớn, vàng sẽ còn tăng giá trong năm 2025 cho dù mức tăng sẽ không còn mạnh như trong năm 2024. - Vietjet huy động 5.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng Nếu giao dịch thành công, CTCP Aviation sẽ trở thành cổ đông lớn của Vietjet Air với 5,92% vốn nắm giữ. HĐQT Công ty CP Hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, hãng bay giá rẻ của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo dự kiến phát hành 50 triệu cố phiếu mới, tương đương 9,3% số cổ phiếu đang niêm yết. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với giá 100.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị lượng cổ phiếu phát hành thêm đạt 5.000 tỷ đồng Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Vietjet Air sẽ tăng từ 5.416 tỷ đồng lên mức 5.916 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 500 tỷ đồng chiếu theo mệnh giá cổ phiếu phát hành mới ở 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến là trong nửa đầu năm 2025. - VNPT ra mắt các gói cước Internet mới: Tốc độ nhân 3, giá không đổi Cùng với việc nâng tốc độ lên đến 3 lần cho tất cả khách hàng đang sử dụng, từ 1/1/2025, VNPT chính thức ra mắt các gói cước mới với tốc độ tối thiểu từ 200Mbps, đa dạng lựa chọn tích hợp truyền hình, di động, công nghệ mở rộng vùng phủ Wifi Mesh, AI Camera an ninh thông minh, mang đến tiêu chuẩn kết nối Internet mới cho mọi người dùng. Các gói cước mới của VNPT sẽ bao gồm 4 tốc độ chính: 200Mbps - 300Mbps - 500Mbps - 1Gbps. Trong đó các gói cước từ 300Mbps sẽ có thêm bộ mở rộng vùng phủ Wifi Mesh giúp tối ưu chất lượng mạng phù hợp với mọi không gian nhà ở, gia tăng số lượng thiết bị kết nối đồng thời. Khách hàng tại các khu vực hỗ trợ XGSPON cũng sẽ được trải nghiệm công nghệ với băng thông đối xứng (tốc độ download và upload cùng đạt tối đa, hỗ trợ tới 10Gbps) lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam. Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể chọn lựa các gói Home Internet bao gồm Internet Wifi và Wifi Mesh; HomeTV tích hợp thêm truyền hình; Home Cam tích hợp thêm AI Camera thông minh thế hệ mới; Home Combo tích hợp dịch vụ Di động, miễn phí gọi nội nhóm gia đình. Giá cước thấp nhất của các gói không thay đổi so với khung gói cước trước đây, chỉ từ 220.000đ/tháng (gói Home2T - 300Mbps) với khu vực Nội thành HN, TP.HCM và từ 165.000đ/tháng (gói Home 1 - 200Mbps) với các khu vực và tỉnh thành khác. - Giá Bitcoin có thể vượt 250.000 USD năm 2025? Các chuyên gia dự báo xu hướng chấp nhận tiền mã hóa trên toàn cầu cùng tình trạng khan hiếm nguồn cung có thể đẩy giá Bitcoin tăng 2-3 lần thị giá hiện nay. Sau khi vượt mốc 100.000 USD/BTC vào cuối năm 2024, giá Bitcoin tiếp tục là chủ đề được quan tâm trong năm 2025. Sau một năm khởi sắc, các chuyên gia bắt đầu lạc quan hơn khi nâng dự báo về giá trị của đồng tiền số lớn nhất thế giới này từ 75.000 USD lên 250.000 USD. Một số dự báo thậm chí tin rằng đồng tiền mã hóa có thể tăng lên mốc 100 triệu USD nhờ vào sự chấp nhận của các tổ chức, thay đổi quy định và xu hướng nới lỏng kinh tế vĩ mô. Theo Forbes, việc phê duyệt và phát triển các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin tại Mỹ đã thúc đẩy đà tăng giá của Bitcoin trong năm vừa qua. - Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam giảm xuống ngưỡng 50 điểm Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 12 đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong 3 tháng, khi chỉ đạt 49,8 điểm so với 50,8 điểm của tháng 11. Ngày 2.1.2025, S&P Global công bố báo cáo chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 12.2024. Trong đó có 3 điểm nổi bật: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu hơn; niềm tin kinh doanh giảm đáng kể; việc làm tiếp tục giảm. Theo đánh giá của báo cáo, ngành sản xuất Việt Nam đã mất đi động lực tăng trưởng trong tháng cuối năm 2024. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại, trong khi các công ty giảm việc làm và hàng tồn kho. Tuy nhiên, hoạt động mua hàng đã tăng trở lại. Trong khi đó, niềm tin kinh doanh đã giảm thành mức thấp của 19 tháng. Áp lực lạm phát tăng lên, với cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 7. Sức khỏe ngành sản xuất đã yếu đi bất kể sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới vẫn tăng khi các công ty giảm việc làm và mức tồn kho hàng mua. Mặc dù cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng trong tháng 12, tốc độ tăng chỉ là nhẹ và là yếu nhất trong chuỗi tăng trưởng 3 tháng tương ứng của từng chỉ số. Một số công ty cho biết nhu cầu khách hàng được cải thiện, trong khi những công ty khác lại báo cáo các điều kiện thị trường suy giảm. Trong khi tổng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng, tổng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới lại giảm tháng thứ 2 liên tiếp và tốc độ giảm là mạnh.