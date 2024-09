Điểm tin Kinh doanh 29/9: Giá vàng: Vàng nhẫn neo ở mức cao

Nhà đầu tư nước ngoài mua bán cổ phiếu hàng tỉ đô la Mỹ; Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị từ những thị trường nào? - Giá vàng: Vàng nhẫn neo ở mức cao Theo ghi nhận, giá vàng hôm 28/9 tiếp đà tăng đối với giá vàng nhẫn; còn giá vàng miếng duy trì ổn định. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 81,50 triệu đồng/lượng mua vào - 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 81,50 triệu đồng/lượng mua vào - 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 81,50 triệu đồng/lượng và 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 82,50 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 83,30 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 82,50 triệu đồng và bán ra ở mức 83,30 triệu đồng/lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu duy trì ổn định so với hôm 27/9, niêm yết lần lượt ở mức 81,50 triệu đồng/lượng mua vào và 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 82,70 triệu đồng/lượng mua vào và 83,50 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước hôm 28/9 vẫn đà tăng nhẹ. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 82,75 - 83,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 27/9. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng nhẫn ở mức 81,5 - 83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm 27/9. Như vậy, hiện nay, giá vàng nhẫn lên sát giá vàng miếng SJC. - Giảm thuế xuất khẩu 50%, gạo Ấn Độ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế Reuters và nhiều cơ quan truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin, ngày 27/9, Chính phủ Ấn Độ thông báo giảm thuế xuất khẩu gạo đồ từ 20% xuống còn 10%, có hiệu lực ngay lập tức. Theo Thanh Niên, Ấn Độ nới lỏng chính sách hạn chế xuất khẩu gạo vì lượng hàng tồn kho của nước này đang gia tăng trong khu nông dân chuẩn bị thu hoạch một vụ mùa mới kharif là vụ lúa lớn nhất trong năm. Việc giảm thuế xuất khẩu sẽ giúp gạo Ấn Độ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy xuất khẩu. Năm ngoái, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ khi vụ mùa gặp khó khăn do hạn hán. Tuy nhiên, với tình hình dự trữ dồi dào hiện nay, Chính phủ đã quyết định nới lỏng chính sách này. Gạo đồ là loại gạo mà phần thóc được ngâm trong nước nóng rồi mới được gia công chế biến. Không chỉ gạo đồ, thuế xuất khẩu đối với gạo lứt cũng được giảm xuống còn 10%. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Đáng chú ý, thuế xuất khẩu gạo trắng đã được xóa bỏ hoàn toàn, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trắng của Ấn Độ. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về việc liệu các thương lái có được phép tự do xuất khẩu hay không, hay chỉ các thỏa thuận giữa các chính phủ mới được miễn thuế. - Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị từ những thị trường nào? Trung Quốc là thị trường cung cấp máy móc, thiết bị lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2024, đạt kim ngạch 18,43 tỷ USD, tăng 29,2% so cùng kỳ năm trước. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2024, Việt Nam đã ghi nhận 39/53 nhóm hàng đạt trị giá nhập khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 1 nhóm so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt trị giá lớn là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 69,24 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 31,36 tỷ USD. Nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị về Việt Nam tháng 8/2024 tăng 2,3% so với tháng 7/2024 (tương ứng tăng 100 triệu USD) và tăng 21,4% so với tháng 8/2023, đạt 4,54 tỷ USD. Cụ thể, lũy kế 8 tháng năm 2024, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 31,36 tỷ USD, tăng 17,1% so với 8 tháng đầu năm 2023. Máy móc, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ thị trường Trung Quốc chiếm 58,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 18,43 tỷ USD, tăng 29,2% so với 8 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 8/2024 đạt trên 2,72 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng 7/2024 và tăng 30,5% so với tháng 8/2023. Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 11,7%, đạt trên 3,68 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 8/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 514,09 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng 7/2024 và tăng 12,7% so với cùng tháng năm trước. Tiếp theo thị trường Hàn Quốc là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 8,1%, đạt 2,54 tỷ USD, giảm 4,08% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 8/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 328,03 triệu USD, tăng 6,5 % so với tháng 7/2024 và giảm 1,5% so với cùng tháng năm trước. - PGBank mua lại trước hạn 500 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - UPCOM: PGB) vừa có kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vào ngày 25/9, PGBank đã mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu của mã PGBL2325001, đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của PGBank. PGBL2325001 được PGBank phát hành ngày 25/9/2023 với mục đích cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất phát hành thực tế 7,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Theo hợp đồng đặt mua trái phiếu số 001/09-2023/PGB-MSB ký ngày 21/9/2023 giữa PGBank và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), MSB là nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô trái phiếu nói trên, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán DSC (HOSE: DSC). - Nhà đầu tư nước ngoài mua bán cổ phiếu hàng tỉ đô la Mỹ Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm hơn 10,86% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường chứng khoán. Trong báo cáo mới phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, trong tháng 8, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 649 triệu cổ phiếu/ngày, tăng 2,57% so với tháng 7. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 16.476 tỉ đồng/ngày. HOSE cũng cho biết, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 78.746 tỉ đồng (hơn 3,2 tỉ đô la Mỹ), chiếm hơn 10,86% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Tính đến hết ngày 31-8, giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 5,27 triệu tỉ đồng, tương đương 51,58% GDP theo giá hiện hành của năm 2023, chiếm hơn 94,08% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.