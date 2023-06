Điểm tin kinh doanh 29/6: Giá vàng nhẫn SJC giảm sâu, vàng miếng chiếm lại mốc 67 triệu đồng/lượng

Sau thông tin khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (mã: APS); CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã: API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã: IDJ), mới đây Công ty Chứng khoán SSI đã thông báo loại hai mã cổ phiếu họ Apec gồm API và IDJ ra khỏi dnh mục margin. Thông báo có hiệu lực bắt đầu từ ngày 29/6.

Trước SSI, các công ty chứng khoán khác cũng có thông báo cắt margin đối với cổ phiếu của họ Apec. Cụ thể, Chứng khoán BIDV (mã: BSC) đã loại IDJ khỏi danh mục được phép ký quỹ từ ngày 27/6. Chứng khoán Yuanta Việt Nam (mã: YSVN) cũng không còn sự có mặt của nhóm cổ phiếu IDJ, API và APS từ ngày 27/6.

Cũng từ ngày 26/6, hai công ty chứng khoán khác là Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) và Chứng khoán Trí Việt (mã: TVB) đã loại cổ phiếu IDJ ra khỏi danh mục được phép thực hiện giao dịch ký quỹ.

Động thái của các sàn chứng khoán tới từ bối cảnh nhóm cổ phiếu họ Apec hiện nằm trong diện bị khởi tố của Công an TP.Hà Nội liên quan tới vấn đề thao túng thị trường chứng khoán.

Ngay sau khi thông tin khởi tố nổ ra, cả ba cổ phiếu họ Apec đều đồng loạt nhận áp lực bán mạnh, đẩy giá giảm kịch sàn “trắng bên mua". Hiện thị giá chỉ loanh quanh 10.000 đồng/cổ phiếu và dư bán giá sàn tới hàng chục triệu đơn vị.

Đi cùng với giá giảm, thanh khoản của các cổ phiếu này cũng tụt dốc từ vài chục triệu đơn vị mỗi phiên, xuống còn chưa đến 5 triệu đơn vị trong 2 phiên giảm sàn gần nhất là 26-27/6.

- Cả nước tăng 1.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế sau 1 năm

Tính riêng tháng 6/2023, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 975.000 lượt khách, tăng 6,4% so với tháng 5/2023. Sau nửa đầu năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% so với kế hoạch năm 2023; phục vụ 64 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt 63% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 343,1 nghìn tỷ đồng.

Đội ngũ nhân lực và doanh nghiệp du lịch đã có sự bổ sung đáng kể trong nửa đầu năm nay. Theo Tổng cục Du lịch, 6 tháng đầu năm 2023, các sở quản lý du lịch tại các tỉnh/thành phố đã cấp mới 2.522 thẻ hướng dẫn viên. Tính đến 8/6/2023, cả nước có 34.874 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ (tăng 4.037 hướng dẫn viên so với cùng kỳ năm 2022) trong đó có 20.387 hướng dẫn viên quốc tế, 12.963 hướng dẫn viên nội địa, 1.524 hướng dẫn viên tại điểm.