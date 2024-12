Điểm tin Kinh doanh 29/12: Giá vàng: Giá mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC

Nhìn lại dự báo chứng khoán tuần qua; 33 máy bay ở Việt Nam phải dừng khai thác hơn một năm - Giá vàng: Giá mua vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC Giá vàng thế giới hôm 8/12 giảm nhẹ do chịu áp lực khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, giao dịch ở mức 2.620,3 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đi ngang. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 84,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 84,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch hôm 28/12, giá vàng hầu hết các thương hiệu trong nước đứng yên sau phiên tăng nhẹ hôm 27/12. Vàng nhẫn đắt ngang vàng miếng SJC chiều mua vào, thậm chí nhẫn trơn Doji còn đắt hơn vàng miếng SJC 600 nghìn đồng mỗi lượng. Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ ngày 28/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,7-84,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả hai chiều so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 82,7 triệu đồng/lượng, bán ra 84,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 83,3 triệu đồng/lượng và bán ra 84,3 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giữ nguyên giá so mức kết phiên hôm 27/12, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 83,3-84,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 83,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,7 triệu đồng/lượng, không đổi cả hai chiều so kết phiên liền trước. Tính đến 12 giờ ngày 28/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 12,9 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.620,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và đồng bạc xanh mạnh lên trong phiên giao dịch cuối của tuần đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Chỉ số US Dollar Index ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 5. Thị trường đang chờ đợi các tín hiệu mới về chính sách kinh tế của Tổng thống đắc cử Donald Trump và chiến lược lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm tới. Hiện tại, hầu hết các nhà phân tích vẫn lạc quan về vàng trong năm 2025, mặc dù FED dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm tới. Đa số ý kiến tin rằng, căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu sẽ vẫn ở mức cao, các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục bổ sung vàng và tình hình chính trị bất ổn sẽ còn kéo dài khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Các mức thuế quan và chính sách thương mại mà ông đề xuất cũng có nguy cơ gây ra chiến tranh thương mại, làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, nhu cầu vàng tại Trung Quốc, vốn là động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng mạnh đầu năm 2024, được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2025. Theo Capital Economics, nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận kém từ thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ khiến vàng trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước này. Capital Economics dự báo giá vàng sẽ tăng nhẹ trong năm 2025, từ mức 2.650 USD/ounce lên khoảng 2.750 USD/ounce vào cuối năm 2025. - Trải nghiệm thanh toán không tiền mặt tại City Tết Fest - Thủ Đức 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion - nền tảng thanh toán Payoo) cho hay sẽ triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt tại sự kiện City Tết Fest - Thủ Đức 2025. Diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến ngày 01/01/2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một lễ hội kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, công nghệ, âm nhạc và cộng đồng được tổ chức tại TP. HCM. Với mục tiêu mang đến không gian lễ hội gắn kết và đậm sắc xuân, City Tết Fest dự kiến sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, trở thành điểm nhấn văn hóa nổi bật trong dịp năm mới. Tại100 gian hàng trong sự kiện, bao gồm các lĩnh vực bán lẻ, ẩm thực và tiêu dùng nhanh, giải pháp của Payoo sử dụng thiết bị POS được tích hợp công nghệ tiên tiến, cho phép xử lý giao dịch nhanh chóng, bảo mật và hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, mã QR, ví điện tử, hoặc các ứng dụng như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. Ban tổ chức chuẩn bị Thẻ FestivaCard để giúp những khách hàng chưa có sẵn thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử vẫn có thể trải nghiệm được dịch vụ mua sắm không dùng tiền mặt tại tất cả các gian hàng. City Tết Fest - Thủ Đức 2025 không chỉ là nơi để người dân và du khách hòa mình vào không khí Tết rộn ràng mà còn là dịp tôn vinh giá trị văn hóa và sáng tạo. Trong suốt thời gian diễn ra, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các hoạt động đa dạng như mua sắm, thưởng thức ẩm thực, tham gia các chương trình nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng. Đây là không gian lý tưởng để các gia đình, nhóm bạn và du khách tận hưởng không khí Tết đặc sắc và chuẩn bị cho năm mới đầy hứng khởi. - Nhìn lại dự báo chứng khoán tuần qua Sau 2 tuần điều chỉnh giảm liên tiếp, thị trường đã hồi phục với diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng và thanh khoản cải thiện. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định thị trường trong tuần qua. Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 17,82 điểm (+1,42%) lên mức 1.275,14 điểm. Thanh khoản trên cả 2 sàn tuần này tăng tích cực so với tuần giao dịch trước đó, với tổng giá trị giao dịch tăng 12,6% lên mức 77.696 tỷ đồng. Về chỉ số, trên sàn HNX cũng có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, tổng cộng cả tuần chỉ số HNX-Index kết tuần ở mức 229,13 điểm, tăng 2,06 điểm, tương ứng tăng 0,91% so với tuần trước. Trong khi đó, thanh khoản cũng tăng mạnh 34,3% so với tuần trước, đạt 5.603 tỷ đồng. Sau 2 tuần chịu áp lực điều chỉnh từ vùng giá 1.280 điểm về 1.254 điểm, chỉ số VN-Index đã có tuần giao dịch khá tích cực nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu ngân hàng. Với diễn biến thị trường chung giao dịch giằng co bởi những phiên tăng giảm đan xen. CTCK Kiến thiết Việt Nam – CSI đã đưa ra 2 nhận định đúng, 1 nhận định trung lập và 2 nhận định sai. Trong đó, CSI đã bị “trừ điểm” bởi dự báo ngược xu hướng thị trường trong phiên tăng điểm ngày 23/12 và phiên giảm điểm ngày 26/12. Ngược lại, công ty chứng khoán này đã dự báo đúng ở phiên giảm ngày 24/12 khi cho rằng VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh và phiên bật hồi nhẹ ngày 27/12với quan điểm rằng xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế và nhịp chỉnh là cơ hội để mở thêm vị thế mua mới. Đáng chú ý, trong phiên ấn tượng nhất của tuần vào ngày 25/12, CSI đã dự báo trung lập và cho rằng tín hiệu tiêu cực chưa hoàn toàn áp đảo. Đồng thời, duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu bùng nổ củng cố xu hướng tăng điểm để gia tăng thêm tỷ trọng. Trong khi đó, CTCK Vietcombank – VCBS cho rằng, thị trường đang trong nhịp tích lũy đi ngang với sự gia tăng ở lực cầu bắt đáy cho thấy 1.250 điểm là vùng hỗ trợ uy tín trong ngắn hạn. Đặc biệt, VCBS đã ghi điểm khi đưa ra dự báo ở phiên 24/12 rằng rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Bên cạnh dự báo xu hướng thị trường, VCBS đã đưa ra khuyến nghị các nhà đầu tư tranh thủ cơ cấu danh mục, loại bỏ những mã suy yếu khi vượt đỉnh thất bại hoặc rơi khỏi vùng hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục chọn lọc cổ phiếu đang củng cố, tích lũy ở vùng nền thấp hoặc chưa bật tăng nhiều… để giải ngân từng phần. CTCK KB Việt Nam – KBSV đã duy trì quan điểm rằng xu hướng tăng trong ngắn hạn vẫn đang được bảo toàn, thậm chí sau phiên tăng khá tốt vào giữa tuần đã lạc quan dự báo cơ hội VN-Index chinh phục được mốc cản gần, hướng tới vùng đỉnh cũ trong năm. - 33 máy bay ở Việt Nam phải dừng khai thác hơn một năm 26/33 máy bay đang phải bảo quản, phải dừng bay trên 12 tháng, do lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt Whitney (Mỹ). Cục hàng không vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn hàng không năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Theo báo cáo, tính đến ngày 20/12 tổng số tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 249 chiếc (220 máy bay cánh bằng và 29 trực thăng), giảm 12 chiếc so với năm 2023. 33 tàu bay đang phải bảo quản, dừng bay trên 12 tháng. Trong đó, có 26 chiếc Airbus A321 NEO dừng bay vì lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt Whitney (Mỹ). Trước đó, ngày 3/11/2023, nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney (Mỹ) đã ban hành thông báo kỹ thuật khẩn và được áp dụng từ ngày 1/1 nhằm kịp thời phát hiện hỏng hóc bất thường từ quá trình sản xuất động cơ PW 1100 G gắn trên máy bay Airbus A321 NEO. Thời điểm đó, toàn ngành hàng không trong nước có 44 máy bay Airbus A321 NEO, tương ứng với 88 động cơ PW 1100 G của Vietjet (24 máy bay) và Vietnam Airlines (20 máy bay) thuộc diện kiểm tra theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Elon Musk mất 16 tỷ USD một ngày Cổ phiếu Tesla và các công ty công nghệ bị bán trong phiên giao dịch ngày 27/12 do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Theo Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk đã mất 16,1 tỷ USD, khiến tổng tài sản về mức 452 tỷ USD chỉ trong ngày 27/12. Nguyên nhân là cổ phiếu Tesla đã giảm 5% trong phiên giao dịch cùng ngày. Tương tự Tesla, Nvidia giảm 2,1%, trong khi Alphabet, Amazon và Microsoft đều giảm hơn 1,5%, khiến tài sản của các tỷ phú Jensen Huang, Larry Page, Jeff Bezos biến động. Nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle Larry Ellison cũng đánh mất 3,3 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 27/12. Cổ phiếu các công ty công nghệ bị bán do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong hơn 7 tháng với lợi suất dao động ở mức 4,63%. "Chi phí đi vay cao hơn mỗi khi lợi suất tăng. Việc này đã kéo dài cả tháng qua. Nhà đầu tư có thể đang đánh giá lại khoản đặt cược vào nhóm đại gia công nghệ trong bối cảnh này", Michael Reynolds, Phó giám đốc chiến lược đầu tư tại Glenmede cho biết trên Reuters. Dù mất hơn 16 tỷ USD, Musk vẫn là người giàu nhất thế giới. Theo sau là nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và ông chủ Meta Mark Zuckerberg.