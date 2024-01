Điểm tin kinh doanh 29/1: Giá vàng dự báo đi ngang tuần này

Đà tăng trưởng lợi nhuận trên chủ yếu đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 48% so với năm 2022. Ngoài ra, mảng dịch vụ mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Đại diện Ngân hàng ACB cho biết, tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào tổng doanh thu của Ngân hàng là 24%, nhờ vậy đã bù đắp lại việc thu nhập từ lãi giảm khi Ngân hàng chủ động giảm lãi suất để hỗ trợ các khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ tín dụng của Ngân hàng ACB đạt gần 488.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm, cao hơn mức 13,7% bình quân ngành. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của ngân hàng này.

Theo Ngân hàng ACB, hoạt động giải ngân cho vay của Ngân hàng đã tăng tốc nhờ loạt chính sách cho vay linh hoạt với tình hình thị trường, bao gồm gói tín dụng 50.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm đến 3%/năm để hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, Ngân hàng cũng giải ngân 1.900 tỷ đồng trong Gói hỗ trợ lãi suất 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, và cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 với tổng dư nợ 2.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô huy động của Ngân hàng ACB đạt gần 483.000 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành. Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không tiền mặt (CASA) tăng trưởng tới 22%; qua đó, Ngân hàng ACB lọt TOP 5 về tỷ lệ CASA toàn ngành.

- Tháng đầu tiên của năm 2024, dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/1/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, ngoài vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần giảm thì vốn đầu tư đăng ký mới vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, trong tháng có 190 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ. Sự tăng mạnh về số dự án cùng sự xuất hiện của dự án quy mô lớn (hơn 600 triệu USD) là một trong những nhân tố chính thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

Ngoài ra, tháng 1/2024 còn có 75 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 15,7% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 235,4 triệu USD, giảm 23,1% so với cùng kỳ và có 174 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 14,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 116,5 triệu USD, giảm 33,1% so với cùng kỳ.

Cùng với xu hướng tích cực của vốn đăng ký, vốn giải ngân cũng rất khả quan với mức tăng 9,6% so với tháng 1/2203 khi các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân được 1,48 tỷ USD.