Điểm tin kinh doanh 28/8: Nhà đầu tư lạc quan về triển vọng giá vàng tuần này

GDP của BRICS khi mới được mở rộng xét theo sức mua tương đương (PPP) sẽ đạt 65 nghìn tỷ USD, tương đương 37,3% GDP toàn cầu, so với mức 29,9% của G7.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI tính đến hết ngày 15/8 đạt 153,3 tỷ USD, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 đạt 28,6 tỷ USD, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/8 đạt 402,6 tỷ USD, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh như điện thoại các loại & linh kiện giảm 5,62 tỷ USD (giảm 15,1%); hàng dệt may giảm 3,5 tỷ USD (giảm 14,5%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,74 tỷ USD, (giảm 10%); gỗ & sản phẩm gỗ giảm 2,67 tỷ USD, (giảm 25,7%); giày dép các loại giảm 2,63 tỷ USD, (giảm 17,4%);... so với cùng kỳ năm ngoái.

BRICS sẽ chiếm gần một nửa sản lượng lương thực toàn cầu vì tổng thu hoạch lúa mì là 49% tổng sản lượng toàn cầu ở 11 quốc gia BRICS vào năm 2021, so với 19,1% ở G7, trong khi thu hoạch lúa gạo chiếm 55%, so với 2,6% của G7.

BRICS giờ đây cũng sẽ có lợi thế về thị phần sản xuất kim loại quan trọng công nghệ cao toàn cầu khi nhóm 11 quốc gia mở rộng chiếm 79% sản lượng nhôm (G7: 1,3%) và 77% sản lượng paladi (G7: 6,9%).

Mặc dù BRICS sau mở rộng sẽ chiếm 38,3% tổng sản lượng công nghiệp toàn cầu (G7: 30,5%), G7 vẫn sẽ có lợi thế về thị phần xuất khẩu, ở mức 28,8%, so với 23,4% của BRICS sau mở rộng.

- Vốn FDI 8 tháng tiếp tục tăng so với cùng kỳ, đạt hơn 18 tỷ USD

Thêm 1,91 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam trong tháng 8/2023 đã nâng tổng vốn FDI 8 tháng lên 18,15 tỷ USD và tiếp tục duy trì đà tăng so với cùng kỳ năm 2022….

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8/2023, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 18,15 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, so với 16,24 tỷ USD thu hút được trong 7 tháng, số vốn FDI mà các nhà đầu tư nước ngoài rót vào Việt Nam trong tháng 8/2023 là 1,91 tỷ USD.

Cụ thể, 8 tháng đầu năm có 1.924 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 8,87 tỷ USD, tăng 69,5% về số dự án và tăng 39,7% về số vốn so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 4,53 tỷ USD, tăng 22,8% về số lượt dự án điều chỉnh và giảm 39,7% về số vốn so với cùng kỳ.

Đồng thời, có 2.268 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với 4,47 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượt giao dịch và tăng 62,8% về số vốn so với cùng kỳ.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tổng vốn FDI đầu tư đăng ký tiếp tục duy trì mức tăng (tăng 8,2% so với cùng kỳ) và tăng mạnh hơn so với 7 tháng (tăng 3,7 điểm %). Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng duy trì mức tăng so với cùng kỳ.