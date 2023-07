Điểm tin kinh doanh 28/7: Giá vàng châu Á chạm mức cao nhất trong một tuần

Đồng thời, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các Bên trên nền tảng mục tiêu đấu tranh phòng chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vận chuyển qua đường bưu chính; hàng hóa vi phạm về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính.

Một trong những nhóm CP ngành được kỳ vọng là sẽ giúp VN-Index trụ vững trên mốc 1.200 là ngân hàng cũng bị xả mạnh.

Đáng chú ý là mã đầu ngành VCB bất ngờ gia nhập nhóm CP kéo giảm chỉ số. VCB là mã tác động xấu thứ 2 lên chỉ số sau mã VHM. Cụ thể, VCB khiến chỉ số “bốc hơi” 1,2 điểm, còn VHM là 2,3 điểm.

Tại nhóm bất động sản, dù ghi nhận sự khởi sắc của hàng loạt mã nhưng cũng không thể giúp chỉ số đứng vững trên mốc 1.200 điểm khi mã đầu ngành là VHM rớt giá mạnh.

Ngược lại, VN-Index nhận được lực đỡ từ các nhóm ngành có vốn hóa không quá lớn để kéo chỉ số như: viễn thông, bán lẻ, dịch vụ tài chính, hóa chất, du lịch và giải trí.

Thống kê, toàn sàn HoSE có 1,16 tỷ CP được khớp lệnh thành công, tương đương giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 22.700 tỷ đồng.

Trái ngược với áp lực chốt lời từ NĐT nội, khối ngoại đẩy mạnh mua vào trong phiên hôm nay với giá trị mua ròng đạt gần 250 tỷ đồng. Các mã CP được khối ngoại mua ròng mạnh là VNM, VHM, HDB, HPG, MSN.

Kết phiên hôm 27/7, VN-Index giảm 3,51 điểm (0,29%) xuống 1.197,33 điểm. Toàn sàn HoSE có 262 mã giảm, 193 mã tăng và 72 mã đứng giá. Bảng điện VN30 cũng bị áp đảo trong sắc đỏ với 17 mã so với 10 mã xanh và 3 mã đi ngang.

- PetroVietnam: Cung ứng khí vượt kế hoạch

Trong sáu tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tăng trưởng so với cùng kỳ, cung ứng nguồn nhiên liệu khí vượt kế hoạch cho sản xuất điện, cũng như cho các ngành công nghiệp khác và đời sống.

Tháng 6/2023, sản lượng khai thác khí của PetroVietnam đạt 0,72 tỷ m3, vượt 59,9% kế hoạch tháng; quý II/2023 đạt 2,19 tỷ m3, tăng 11,3% so với thực hiện quý I/2023 và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung sáu tháng sản lượng khí khai thác đạt 4,16 tỷ m3, vượt 27,1% kế hoạch sáu tháng, bằng 70,1% kế hoạch năm 2023; tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Với sản lượng khai thác như trên, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đơn vị thành viên của PetroVietnam trong sáu tháng đầu năm đã sản xuất và cung cấp trên 3,9 tỷ m3 khí khô; sản xuất 46,4 nghìn tấn condensate; sản xuất và kinh doanh gần 1,1 triệu tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế gần 0,3 triệu tấn); Tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 11% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng gần 70% thị phần LPG cả nước, thị phần bán lẻ LPG chiếm gần 25% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.