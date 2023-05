Điểm tin kinh doanh 28/5: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dự kiến trong những ngày tới, bộ sẽ thanh toán khoảng 130 tỷ USD, bao gồm cả các khoản thanh toán cho cựu chiến binh, các đối tượng hưởng an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế Medicare. Bức thư có đoạn: “Trong tuần của ngày 5/6, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thực hiện khoảng 92 tỷ USD thanh toán và chuyển khoản (bao gồm khoảng 36 tỷ USD điều chỉnh hàng quý đối với các quỹ ủy thác của An sinh xã hội và Medicare). Do đó, các nguồn lực dự kiến của chúng tôi sẽ không đủ để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ này”.

Đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh cùng triển vọng kinh tế ảm đạm hơn kỳ vọng của Trung Quốc khiến nhiều ngân hàng Mỹ bắt đầu thu hẹp quy mô tại thị trường tỷ dân.

Trung Quốc, thị trưởng 1,4 tỷ dân từng được coi là miền đất hứa mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, đã không còn là mảnh đất màu mỡ trong mắt các ngân hàng lớn của Mỹ. Từ khi xung đột giữa Washington và Bắc Kinh leo thang, các ngân hàng Mỹ ngày càng lo sợ rủi ro khi đầu tư kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo Nikkei Asia.

Hai ngân hàng lớn của Mỹ là Goldman Sachs và Morgan Stanley đang bắt đầu cắt giảm quy mô nhân lực ở châu Á - Thái Bình Dương, theo Bloomberg. Riêng trong mảng ngân hàng đầu tư, Morgan Stanley sẽ sa thải 7% nhân viên trên toàn khu vực.

Đầu năm 2023, các ngân hàng lớn nhất của Mỹ là JP Morgan Chase, Bank of America và Citigroup có tổng cộng 45 tỷ USD đầu tư ở Trung Quốc. Con số trên thấp hơn 9 tỷ USD so với năm ngoái. Các ngân hàng Mỹ nhìn chung đã cảnh giác hơn rất nhiều so với thời gian trước, khi tăng trưởng kinh tế tạo ra những cơ hội không giới hạn.

- Viettel Post đạt giải Vàng IT World Awards 2023

Theo công bố của Ban tổ chức Giải thưởng CNTT lớn nhất thế giới - IT World Awards 2023, Viettel Post liên tiếp đạt 3 giải vàng cho hệ thống NOC (Network Operation Center - Hệ thống điều hành mạng lưới logistics).

Năm nay, hệ thống NOC của Viettel Post đạt 3 giải vàng tại các hạng mục: IT Solutions for Technology (Giải pháp IT cho Công nghệ), Most Innovative IT Service (Dịch vụ CNTT sáng tạo nhất) và Transportation Management Systems (Hệ thống quản lý vận tải).

Viettel Post giành chiến thắng tuyệt đối khi có đến 3/3 hạng mục đề cử đều đạt giải Vàng cho hệ thống NOC. Kết quả này được đánh giá và xét duyệt bởi các chuyên gia đầu ngàng lĩnh vực Công nghệ thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Đây còn là năm thứ 3 liên tiếp Viettel Post giành chiến thắng tại IT World Awards.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực Logistics, Viettel Post là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nami được vinh danh tại IT World Awards 2023.